VIDEO. Traģēdija Honkongas lidostā – lidmašīna noslīd no skrejceļa un iegāžas jūrā 0

22:56, 22. oktobris 2025
Divi cilvēki gājuši bojā, kad kravas lidmašīna, kas ieradās no Dubaijas, noslīdējusi no skrejceļa un iegāzusies jūrā tūlīt pēc nolaišanās Honkongas starptautiskajā lidostā.

Traģēdija notika pirmdien pulksten 3.50 naktī pēc vietējā laika. Lidosta apstiprināja, ka lidaparātam bijis “Emirates” reisa numurs, taču tas piederējis Turcijas aviokompānijai “AirACT”, kas nodrošina kravas pārvadājumus citu lidsabiedrību vārdā.

Saskaņā ar “South China Morning Post” ziņoto, “Boeing 747” kravas lidmašīna nespēja apstāties laikā un, saduroties ar lidostas apkalpes transportlīdzekli, daļēji iegāzās jūrā pie ziemeļu skrejceļa.

Divi vīrieši – 30 un 41 gadu veci, kuri atradās transportlīdzeklī, gājuši bojā notikuma vietā. Savukārt četri apkalpes locekļi no lidmašīnas izglābti un nogādāti slimnīcā.

Pēc incidenta viens no trim lidostas skrejceļiem tika slēgts, glābšanas darbos tika iesaistīti helikopteri. Sociālajos tīklos publicētajos videomateriālos redzams daļēji ūdenī iegāzies lidaparāts.

