Tās vienkārši ar laiku izgaros: lūk, kur nekad nevajadzētu uzglabāt savu smaržu pudelītes
Pat dārgākās un prestižākās smaržas var zaudēt savu aromātu, ja tās uzglabā nepareizi. Daudzi cilvēki pat nenojauš, ka viņu ikdienas paradumi un mājas vietas var būt galvenais iemesls, kāpēc mīļākās smaržas ātri izgaro. Eksperti iesaka pievērst uzmanību tam, kur tiek glabātas smaržas, lai to aromāts saglabātos spēcīgs un nemainīgs visu laiku, vēsta “Southern living”.
Nekad neglabā tiešos saules staros
Saules gaisma satur ultravioletos starus, kas bojā aromāta molekulas. Šī ietekme var būt neatgriezeniska – aromāts kļūst vājāks, mainās tā raksturs un pat var parādīties nepatīkamas notis.
Tāpēc nekad neliec parfīmu uz palodzes, kur uz to dienas laikā krīt tieši saules stari. Pat īslaicīga atrašanās saules staros var sākt ķīmisko reakciju, kas ātri izmaina smaržu sākotnējo aromātu.