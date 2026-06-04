Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Pasta ar kūpinātu cūkgaļu un lakšu pesto 0

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17:15, 4. jūnijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

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Lakšiem jeb mežlokiem (Allium ursinum) piemīt izteikta ķiploku smarža, svaigums un neliels asumiņš, tāpēc tie lieliski papildina ēdienus, kuros iederas ķiploka garša, stāsta restorāna “Ērgļu stacija” šefpavārs Kristofers Dimitročenko.

Viņš gan uzsver, ka Latvijā laksis ir aizsargājams augs, tāpēc savvaļā to plūkt vai griezt aizliegts. Taču šis aizliegums neattiecas uz savā dārzā audzētiem lakšiem – tos drīkst gan tirgot, gan iegādāties.

Sastāvdaļas

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400 g pastas penne
300 g cūkgaļas cauraudzīša
100 g sīpola
150 g pesto
100 g cietā siera

Pagatavošana

Novāra pastu penne. Ūdenim jābūt četras reizes vairāk par pastas svaru un jāgaršo pēc Baltijas jūras – to panāk, pievienojot sāli. Pannā apcep kubiņos sagrieztus sīpolus un kubiņos sagrieztu cauraudzi, līdz gaļa karamalizējusies kopā ar sīpoliem un tauciņi iztecējuši.

Pievieno pastu un samaisa. Tad pievieno pesto un visu rūpīgi samaisa. Svarīgi nepārkarsēt – iemaisa pesto, kamēr karsts, un viss. Pasniedz ar rīvētu sieru. Var servēt ar garšīgu gaļīgu tomātu.

Cieto sieru var aizstāt ar Latvijas sieru Bakšteins.

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