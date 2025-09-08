Patērētājus brīdina jau laikus par elektrības cenām ziemā: Tā ir ļoti ierasta situācija 0
Beidzoties vasaras sezonai un tuvojoties ziemas sezonai, izteikti elektroenerģijas biržas cenu kāpumi un kritumi ir sagaidāmi un iepriekš paredzami, aģentūrai LETA norādīja AS “Latvenergo” Enerģijas vairumtirdzniecības direktors Guntis Lūsis.
“Nord Pool” biržas informācija liecina, ka pirmdien elektroenerģijas cenas Latvijas tirdzniecības apgabalā svārstās no 62,59 eiro par megavatstundu (MWh) līdz 386,48 eiro par MWh, tostarp cenu pīķis paredzams starp plkst.19 un 22. Savukārt otrdien elektroenerģijas biržas cena svārstīsies no 73,18 eiro par MWh līdz 369,37 eiro par MWh.
Lūsis skaidro, ka kopumā “Nord Pool” biržā epizodiska cenu viļņošanās ir ļoti ierasta situācija, taču tas neatsaucas uz fiksētas cenas līgumiem.
Viņš norāda, ka šobrīd biržas cenu pakāpieni ir iepriekš paredzami, jo beidzas vasaras sezona un drīz sāksies ziemas sezona. Līdz ar to spēkā stājas vairāki faktori – mēreni aug patēriņš, samazinās saules elektrostaciju (SES) izstrāde, samazinās arī Ziemeļvalstu hidrobilance un arī Daugavas pietece ir būtiski zemāka nekā pirmajā pusgadā, turklāt atslēgts Somijas-Igaunijas starpsavienojums “EstLink-1”. Turklāt turpinās ilgtermiņa deficīts, jo kavējas jaunu atjaunīgo resursu jaudu izbūve Baltijā.
Tāpat “Nord Pool” ir spēkā vairumtirgus biržas mehānisms, kurā patērētājam ir jārēķinās gan ar pīķa cenu risku, gan ar cenu kritumiem ražotājiem. Piemēram, var būt tāds gads, kurā biržas produkta klients elektroenerģiju ar lielu mainību pērk par 40 eiro par MWh vasarā, bet par 120 eiro par MWh ziemā, savukārt fiksētas cenas produkta klients nemainīgi visu gadu par 75 eiro par MWh.