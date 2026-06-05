Foto: Foto no privātā arhīva. / Latvijas Mediji

Pats kusīs mutē! Sparģeļu un siera sacepuma recepte 0

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13:30, 5. jūnijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

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SIA “Vijumi” saimniece Signija Vintere ie­saka sparģeļus baudīt pēc iespējas svaigākus – līdz trim dienām uz­glabātus, lai pilnvērtīgi uzņemtu vitamīnus A, C, E un K, kā arī fo­lijskābi.

Tos var ēst arī zaļus – svai­gi sparģeļi garšo pēc zirnīšiem. Ja sparģeļus vāra, vēlams tikai 2 mi­nūtes, lai tie nezaudētu visus labu­mus, iesaka saimniece

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Signija Vintere iesaka izmēģināt vienu no spar­ģeļu pagatavošanas receptēm.- sātīgu un krēmīgu sacepumu – pa­matēdienu, kura gatavošana prasīs nedaudz vairāk laika, bet rezultāts būs pūļu vērts.

Sastāvdaļas

250 g nomizotu sparģeļu
350 g ziedkāposta rozešu
20 ķirštomātiņu
1 vidējs saldais sīpols
1 tējkarote sinepju
1 ēdamkarote miltu
70 g sviesta
400 ml saldā krējuma
100 g rīvēta cietā siera
sāls, pipari

Pagatavošana

Katliņā uzvāra ūdeni, kam pievienots nedaudz sāls. Vispirms ieliek ziedkāpostus un vāra kādas 2 minūtes, tad pievieno sparģeļus. Vāra vēl 2 minūtes, tad nokāš un liek cepamtraukā. Starp tiem izkārto uz pusītēm pārgrieztus ķirštomātiņus

Gatavo mērci: pannā sviestā apcep sagrieztus sīpolus, pārkaisa ar sāli un pipariem. Pieber miltus un apcepina brūnganus. Pievieno saldo krējumu, pusi no siera, sinepes un, cītīgi maisot, visu pavāra 2 minūtes. Tad pārlej dārzeņiem cepamtraukā.

Pārkaisa atlikušo sieru un cep cepeškrāsnī 200 oC aptuveni 20 minūtes, kamēr pārkaisītais siers kļuvis brūns.

Var ēst uzreiz, bet, ja vēlas to saturīgu, vispirms atdzesē un atkārtoti uzsilda.

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