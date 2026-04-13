Foto: Evija Trifanova/LETA
Zilsniedzītes Lielajos kapos.

7:16, 13. aprīlis 2026
Pirmdien Latvijā sauli palaikam aizsegs mākoņi, kas vietām austrumu un centrālajos novados atnesīs īslaicīgu lietu, iespējama arī neliela krusa.

Sinoptiķi prognozē, ka vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs +9..+14 grādi.

Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņi maz iespējami. Pūšot lēnam vējam, termometra stabiņš pakāpsies līdz +13 grādiem, par dažiem grādiem vēsāks gaiss saglabāsies pilsētas ziemeļos, kur gaidāma jūras brīze.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens 1027-1030 hektopaskāli jūras līmenī.

Gaisa temperatūra Latvijā no -4 līdz +4 grādiem

Pirmdien plkst. 5 gaisa temperatūra valstī bija no -3,7 grādiem Daugavpils novērojumu stacijā līdz +3,7 grādiem Ainažos un +3,8 grādiem Liepājas ostā, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Debesis daļēji mākoņainas, Kurzemē – pārsvarā skaidras. Vietām Ziemeļvidzemē iespējams neliels lietus.

Pūš lēns austrumu, dienvidaustrumu vējš, daudzviet valda bezvējš. Gaisa kvalitāte laba līdz viduvēja.

Rīgā agrā rītā mākoņi daļēji klāj debesis, pūš viegls dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra -1 grāds lidostā un +3 grādi pilsētas centrā.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +8,2 grādiem Kolkā līdz +14,5 grādiem Rucavā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. aprīlī bija +28 grādi Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -9 grādi Pirenejos un Somijas ziemeļos, kā arī -20 grādi Vorkutā, Krievijā.

