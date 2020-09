Paziņo, kur atklāta lielākā daļa no pagājušajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 gadījumiem

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lielākā daļa no pagājušajā diennaktī atklātajiem jaunajiem inficētajiem ar Covid-19 ir reģistrēti Rīgā un Kuldīgas novadā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Šajās pašvaldībās atklāti attiecīgi desmit un astoņi gadījumi.

Vēl trīs jauni inficētie reģistrēti Daugavpilī, bet viens – Engures novadā.

Līdz ar to Rīgā pašlaik reģistrēti 124 saslimušie ar Covid-19, Daugavpilī 30, bet Kuldīgas novadā saslimušo skaits sasniedzis desmit. Engures novadā inficēto skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu, tādēļ precīzs to skaits netiek atklāts.

Pa četriem saslimušajiem ir vecuma grupās no 20 līdz 29 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem. Pa trīs saslimušajiem ir vecuma grupās no 60 līdz 69 gadiem un no 70 gadiem, kā arī ir saslimuši trīs bērni līdz deviņu gadu vecumam.

Divi saslimušie ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kā arī no 40 līdz 49 gadiem, bet viens saslimušais ir vecumā no desmit līdz 19 gadiem.

SPKC pārstāve Ilze Arāja apliecināja, ka jauni uzliesmojumi izglītības iestādēs aizvadītajā diennaktī nav konstatēti, un saslimušie bērni ir kontaktpersonas jau zināmiem sasirgušajiem.

Tāpat mācību gada sākumā ir gadījumi, kad skolēni, kuri bijuši saslimušo kontaktpersonas, mācību iestādes nemaz nav apmeklējuši.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 22 jauni Covid-19 saslimšanas gadījumi.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka 18 saslimušie inficējušies no zināmiem infekcijas avotiem, tostarp astoņos gadījumos tie bijuši saistīti ar uzņēmumu, kas veic rūpniecisko ražošanu. Iepriekš Covid-19 perēklis tika atklāts pārtikas ražotājā “Forevers”, savukārt pēdējās divās diennaktīs šajā uzņēmumā neviens jauns Covid-19 gadījums nav atklāts, aģentūrai LETA norādīja uzņēmumā.

Kā informēja SPKC, par četrām personām, kurām trešdien Latvijā konstatēts Covid-19, vēl tiek precizēti inficēšanās apstākļi, līdz ar to epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās.

Vakar kopumā veikti 2403 Covid-19 testi, no kuriem slimība atklāta 0,9% gadījumu. SPKC pārstāvji ir uzsvēruši, ka būtiska robeža šim rādītājam ir 3%, kura pārsniegšana liecina, ka slimība valstī izplatās nekontrolēti.

Līdz šim Latvijā veikts 304 221 izmeklējums, saslimušas 1594 personas un 1248 izveseļojušās. Kopumā mirušas 36 personas, kam bija apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka pēdējās diennakts laikā stacionēts viens pacients ar Covid-19. Kopumā stacionāros ārstējas septiņi pacienti, no kuriem visi ar vidēji smagu slimības gaitu. Līdz šim no stacionāriem izrakstīti 222 pacienti, starp kuriem ir gan atlabušie, gan mirušie.