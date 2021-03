Foto: Edijs Pālens/LETA

"Lauvas tiesu" krīzes finansējuma no NEPLP saņems SIA "Vidzemes televīzija"







Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) sabiedriskā pasūtījuma konkursa lielākais uzvarētājs ir SIA Vidzemes televīzija, kas par ziņu un medijpratību veicinoša satura veidošanu kopumā saņems 116 875,64 eiro.

Uz pusi mazāku finansējumu saņems SIA All Media Latvia – 55 704 eiro, AS Radio SWH – 53 247,36 eiro, SIA Radio Skonto – 16 045 eiro, savukārt piešķīrumu sarakstu noslēdz AS TV Latvija ar 8128 eiro.

Kopumā konkursu rezultātā NEPLP piešķīrusi finansējumu 200 000 eiro apmērā ziņu veidošanai 6 ziņu raidījumos un 50 000 eiro medijpratību veicinoša satura veidošanai 3 raidījumos.

Konkursā par ziņu veidošanu no 15 pieteiktajiem projektiem sabiedriskā pasūtījuma finansējums piešķirts 6 raidījumiem – SIA “All Media Latvia” raidījumam “900 sekundes” un “TV3 Ziņas”, SIA “Radio Skonto” raidījumam “Radio Skonto ziņas”, SIA “Vidzemes televīzija” raidījumam “ReTV Ziņas” un jaunam ziņu raidījumam “Re: SKATS”, kā arī AS “Radio SWH” raidījumam “Galvenās stundas ziņas”.

Savukārt medijpratību veicinoša satura veidošanai konkursā no 6 pieteiktajiem projektiem finansējums piešķirts 3 raidījumu veidošanai – SIA “Vidzemes televīzija” raidījumam “Ceturtā vara”, AS “Radio SWH” raidījumam “Viltus ziņu detektors” un AS “TV Latvija” raidījumam “Pilna bilde”.

Šim mērķim kopumā konkursā paredzēts 50 000 eiro finansējums.

Kopumā izsludināti 9 konkursi

Kopumā kopš februāra NEPLP ir izsludinājusi deviņus konkursus komercmedijiem – ziņu raidījumu veidošanai, medijpratības veicināšanai, informatīvi analītisko un pētniecisko, Latvijas kultūrtelpu stiprinošu raidījumu, kā arī uz ilgtspēju vērstu, kvalitatīvu izklaides un sporta raidījumu veidošanai, satura veidošanai Latgales vietējās un reģionālajās televīzijās un radio programmās un satura veidošanai zemes apraidē raidošajām televīzijām.

Vietējā satura atbalstīšanai komerciālajās televīzijās un radio šogad NEPLP budžetā ir piešķirts vēsturiski lielākais sabiedriskā pasūtījuma finansējums – 1,38 miljoni eiro.

Medijiem piešķirtais finansējums

Ziņu veidošanai paredzētā finansējuma sadalījums atbilstoši katra pretendenta piedāvājuma iegūtajam vērtējumam konkursa rezultātā.

Medijpratības veicinoša satura veidošanai paredzētā finansējuma sadalījums.