NASA pamana uz Mēness jaunu krāteri – Krievijas kosmosa zondes kaunpilnās avārijas sekas

ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa administrācija (NASA) uz Mēness pamanījusi jaunu krāteri, ko, pēc visa spriežot, radījusi Krievijas kosmosa zondes ietriekšanās Mēness virsmā pirms divām nedēļām.

Krāteri atklājusi NASA zonde “Lunar Reconnaissance Orbiter” (LRO), salīdzinot apvidus attēlus, kas uzņemti pirms un pēc Krievijas zondes nogāšanās.

“Tā kā jaunais krāteris atrodas tuvu “Luna 25″ domājamajai nogāšanās vietai, LRO komanda secina, ka tas, visticamāk, radies šīs misijas rezultātā, nevis no kāda dabīga triecienelementa,” teikts NASA paziņojumā.

Jaunā krātera diametrs ir desmit metri, un tas atrodas aptuveni 400 kilometru attālumā no “Luna 25” plānotās nosēšanās vietas.

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter imaged a new crater on the Moon’s surface that is likely the impact site of Russia’s Luna 25 mission, which experienced an anomaly that caused it to impact the Moon on Aug. 19. https://t.co/PWS0zuI6WN pic.twitter.com/1XGpA5WRC5

— NASA Moon (@NASAMoon) September 1, 2023