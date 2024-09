Foto. Scanpix/Ron Lach

Pēc nopelniem! Par naida kurināšanu pret ukraiņiem gads un astoņi mēneši cietumā Ieteikt







Vidzemes rajona tiesa Cēsīs mālpilietim, 1981.gadā dzimušajam Edgaram Romalam piespriedusi gada un astoņu mēnešu cietumsodu par kara nozieguma publisku slavināšanu un nacionālā naida pret ukraiņiem kurināšanu, raksta “Latvijas Avīze”. Kā vēsta apsūdzība, 2022.gada oktobrī Mālpilī Romals reibuma stāvoklī uzklupis trim ukraiņiem – diviem vīriešiem un sievietei, centies iesist un kliedzis: “Putins pareizi dara, ka slepkavo ukraiņus! Vajag nomest atombumbu uz ukraiņiem. Ukraiņi pi***i. Slava pi***iem.”

Reklāma Reklāma

Viens no cietušajiem, 22 gadus vecais Maksims liecinājis, ka Latvijā ir kopš 2022.gada 25.februāra. Agrāk dzīvojis netālu no Ļvivas un pie savas mammas māsas Latvijā atbraucis uzreiz pēc kara sākuma. No dienesta Ukrainas armijā esot atbrīvots veselības dēļ. Tagad dzīvojot Mālpilī un strādājot informācijas tehnoloģiju nozarē. Līdz konfliktam viņam ar Romalu nekādi konflikti neesot bijuši.

Savukārt cietusī sieviete pastāstījusi, ka apsūdzētajam teikusi – ja Romals atvainosies par savu rīcību, viņa policijai neziņošot un piedošot, bet viņš nav atvainojies. “Ukrainā mirst cilvēki, bet Romals to atbalsta, saukā ukraiņus par pi***iem, tāda arī es esot “ar savu prezidentu Zelenski”. To man ļoti sāpīgi dzirdēt, jo mana māsa labprātīgi aizgāja karā, brālis invalīds izlūdzās uz fronti, kur pabija pusotru gadu, arī māsas dēls karoja par savu dzimteni,” piebildusi sieviete.

Konflikta laikā Romals bijis kārtīgi iedzēris, turklāt alkoholu lietojis jau pāris dienas pēc kārtas, atsaucoties uz liecībām, vēsta laikraksts.

Romals izvēlējies tiesas priekšā stāties bez advokāta, uz prokurores jautājumu, vai viņam nevajadzētu advokātu, atbildot, lai viņa uztraucoties pati par sevi. Tiesā Romals atteicies liecināt. Iepriekš policijai viņš bija noliedzis, ka lamājis ukraiņus, vai to neatceroties, jo bijis piedzēries.

Prokurore debatēs pieprasīja Romalam divu gadu un sešu mēnešu cietumsodu, kā arī divu gadu probācijas uzraudzību. To dzirdot, Romals tiesā tomēr lūdza visus piedot, teica, ka nožēlojot izdarīto un ka tik smagu sodu neesot pelnījis, jo neesot ne Krievijas, ne Ukrainas pusē, bet esot “par mieru pasaulē”. Pēc tiesas sēdes prokurore laikrakstam atklājusi – ja apsūdzētais jau izmeklēšanas laikā būtu nožēlojis vainu un lūdzis iztikt bez tiesvedības, iespējams, viņa būtu prasījusi tikai nosacītu cietumsodu.

Pēc tiesas spriedumu Romalu tiesas zālē vēl neapcietināja. Spriedumu var pārsūdzēt.