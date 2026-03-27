Auvēras elektrostacija. Ilustratīvs attēls.
Ukrainas droni paralizējuši Baltiju: Krievijas naftas uzņēmēji gatavojas izsludināt nepārvaramu varu 0

20:36, 27. marts 2026
Krievijas naftas ražotāji brīdinājuši pircējus, ka varētu izsludināt nepārvaramas varas (force majeure) apstākļus Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumu dēļ, ziņo ārzemju prese.

Krievijas naftas uzņēmumi var izsludināt nepārvaramu varu, jo Krievijas ostas Baltijā ir paralizētas Ukrainas triecienu dēļ. Par šo iespēju viņi jau ir brīdinājuši savus klientus. Par to ziņo “Reuters”, atsaucoties uz nozares avotiem.

Pēdējo nedēļu laikā Ukraina sākusi uzbrukt Krievijas naftas infrastruktūrai Baltijā, lai apgrūtinātu agresora kara finansēšanu. Šie uzbrukumi izrādījušies ļoti efektīvi.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā “Reuters” apstiprināja, ka Ukraina pastiprina spiedienu uz Krievijas naftas nozari saistībā ar eskalāciju Tuvajos Austrumos. Naftas cenu kāpums un sankciju mīkstināšana ļauj Krievijai nopelnīt vairāk līdzekļu karam, un Kijiva cenšas to novērst.

Pēdējo dienu laikā Ukraina ar dronu palīdzību aktīvi uzbrūk lielākajai Krievijas ostai Baltijā — “Ust-Luga”. Naftas nosūtīšana tur šobrīd ir apturēta, un teritorijā ir ugunsgrēki degvielas aizdegšanās dēļ.

“Naftas nosūtīšana no “Ust-Lugas” termināļa varētu atsākties ne agrāk kā aprīļa vidū,” aģentūra citē vienu no avotiem.

Ukraina uzbrūk ne tikai “Ust-Lugai”. Tajā pašā laikā uzbrukts arī citai lielai Krievijas ostai reģionā — “Primorsk”. Tā uzbrukuma laikā tika nopietni bojāta, un pašlaik tikai daļēji atsākusi naftas un degvielas iekraušanu.

Iepriekš tika ziņots, ka šobrīd aptuveni 40% Krievijas eksporta jaudu ir paralizētas Ukrainas bezpilota lidaparātu triecienu dēļ.

