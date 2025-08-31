“Pēkšņi sāka aizvērties vilciena barjeras…” Latvietis Austrijā stājas pretī kravas vilcienam, lai glābtu svešiniekus 0
Kāds latvietis Austrijā piedzīvojis dramatiskus notikumus, cenšoties palīdzēt nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Uz dzelzceļa sliedēm bija palicis iestrēdzis BMW kabriolets. Viņš centās palīdzēt mašīnu dabūt nost no sliedēm, bet tas viss norisinājās tikai mirkli pirms lielā ātrumā tuvojās kravas vilciens ar cisternām.
Par notikušo latvietis Uldis dalījies savā “Facebook” profilā. Viņš publicējis arī foto un video kadrus, kas apliecina – viss varēja beigties ļoti traģiski. Turpinājumā viņa stāsts!
“Kad dzīve pārbauda tavus refleksus…
Šonakt, pēc pasākuma ejot mājās, notika kaut kas, ko nekad nespētu iedomāties. Uz ielas svešinieks lūdza manu palīdzību. Steigšus devos uz notikuma vietu, pāris metru attālumā, tumsā, aiz līkuma no manis – viņa BMW kabriolets bija tieši “uzsēdies” uz pašām dzelzceļa sliedēm! Auto nebija iespējams vairs iedarbināt, tikai avārijas signāli strādāja… Paralēli uzreiz zvanījām policijai, ugunsdzēsējiem, kā arī dzelzceļa kompānijai, lai noslēdz dzelzceļu.
Tad steigšus kopā vēl ar 1 svešinieku mēģinājām auto nostumt no sliedēm, bet tas nebija iespējams… Auto riepas bija tieši starp dzelzceļa sliedēm…
Lūdzu auto pasažierim nekavējoties izkāpt no auto, tad to vēl mēģinājām stumt… neveiksmīgi… Likās, ka spēka bija tik daudz kā Supermenam filmās, tomēr – auto nekustas.
Turpināju stāvēt tieši uz sliedēm negadījuma vietā ar ieslēgtu sava telefona lukturi, mājot un cenšoties brīdināt vilciena vadītāju… Sirds dauzījās kā traka – apzinājos, ka sadursmes gadījumā auto var ne tikai uzsprāgt, bet arī vilciens varētu noskriet no sliedēm ar savām cisternām mūsu virzienā… un tikai 10 metrus tālāk atrodas dzīvojamā māja… Un vilciens turpina nākt teju vai “virsū”… Vilciena gaismas tieši acīs un vilciena dotais signāls taurē kā traks un tad… … ..
Dažreiz dzīve uzmet pārbaudījumus, kad jāreaģē instinktīvi un jādomā par citu drošību, piemirstot pat… par savējo…”
Kā liecina latvieša publicētais video, ko uzņēmusi vēl kāda aculieciniece – vilciens sadūrās ar BMW markas automašīnu, un tas momentā aizdegās.