Kāpēc patiesībā vilcienā jāpārreģistrē biļete? Nešpors skaidro svarīgu informāciju, kas jāzina visiem pasažieriem 1
Par biļešu reģistrāciju TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta AS “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētājs Raitis Nešpors.
“Šī kārtība ir vienmēr bijusi, nekas jauns nav ieviests. Tad, kad tu iegādājies biļeti, pēc tam uzrādot konduktoram, kad iekāp vilcienā, tā ir tā reģistrācija jeb validācija, mēs viņu saucam par reģistrāciju, bet tā kārtība ir bijusi vienmēr,” skaidro Nešpors.
Izmaiņas, protams, ir radušās ar jauno elektrovilcienu parādīšanos, kur ir šie pašvalidācijas jeb pašreģistrācijas automāti, kas jau gadu ir ieviesti. Tur, protams, ir aicinājums pasažieriem pašiem reģistrēties pie šiem reģistratoriem, turpina Nešpors.
Kāpēc konduktori reizēm pārbauda vēlreiz? Vairāk ar domu, ja neizdevās reģistrēt kaut kāda iemesla dēļ, tad pārliecināties un tomēr piereģistrēt biļeti, norāda Nešpors.
Biļešu reģistrācija ir vajadzīga, un tam ir divi galvenie iemesli. Pirmais iemesls – tāpat kā citās valstīs, ja sanāk braukt ar vilcienu, tur šādas pārbaužu vai validācijas metodes notiek vai nu ieejot dzelzceļa stacijās, ir aparāti, kur nopirkto biļeti ir jāpiereģistrē, vai arī vilcienos. Tā galvenā doma ir nodrošināt pasažieru uzskaiti, skaidro Nešpors.
“Kā jūs ziniet, pasažieru pārvadājumi pa dzelzceļu tiek finansēti 50 procentu apmērā no valsts budžeta. Līdz ar to ir ļoti svarīgi saprast, kā pasažieri izmanto, kurus reisus vairāk, kurus mazāk, kurās pieturvietās vairāk izkāpj. Kad tiek lemts jautājums par jaunu reisu atvēršanu vai par kāda reisa slēgšanu vai par pieturvietu slēgšanu, kuras ir mazāk noslogotas, šos lēmumus pieņem Sabiedriskā transporta padome,” turpina Nešpors.
Pasažieru dati ir būtiski, lai pieņemtu lēmumus un maksimāli efektīvi izmantotu finansējumu. Reģistrācija ir vajadzīga un tiks saglabāta, piebilst Nešpors.
Pašmērķis nav sodīt par to, ka nereģistrē biļetes, aicinājums ir panākt to, lai visi reģistrē biļetes, jo šobrīd aptuveni 30 procenti no pārdotām biļetēm netiek reģistrētas. Līdz ar to mums nav informācijas vai šie 30 procenti kas nopirka biļetes reāli izmantoja mūsu pakalpojumus un kuros reisos viņi ir braukuši, informē Nešpors.
Attiecīgi domājot par efektīva finansējuma izmantošanu šis ir viens no šķēršļiem un trūkumiem, lai to varētu izdarīt, skaidro Nešpors.
Reģistratoru parādīšanās ir jauns rīks, jauns veids vai jauna metode. Tāpēc rodas jautājumi, bet tieši tāpēc ir konduktors, kurš vienmēr ir blakus. Ja kaut ko nesaprot vai nesanāk reģistrēt biļeti, tad var griezties pie konduktora. Dīzeļvilcienos šo pārbaudi veic konduktori, bet mēs paralēli strādājam arī pie risinājumiem, kā piedāvāt pašreģistrācijas iespēju pasažieriem arī dīzeļvilcienos, piebilst vadītājs.
Vai nu tajā pašā aplikācijā, vai citos veidos, bet ceram, ka tuvākajā laikā atvieglosim šo reģistrācijas procesu, kas, iespējams, radījis neskaidrus jautājumus. Pasažieri brīnās, ka tāda reģistrācija visu laiku ir bijusi, noslēdz Nešpors.