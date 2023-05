Pēteris Apinis: “Neviens nerunā par medicīnu, visi runā tikai par naudu!” Ieteikt







“Jebkurā gadījumā mēs, pirmkārt, jaucam medicīnu ar naudu. Neviens nerunā patiesībā par medicīnu, visi runā tikai par naudu! Ja tu paskaties – visi uzstādījumi, prese viss tikai…Ja es kaut ko mēģinu runāt par prevensiju, un saku, ka smēķēt nav labi vai ģimenes ārstu dienests ir visa pamatā, vai ambulatorajam dienestam mums ir jādod prioritāte, jo mums visiem nevajag gulēt slimnīcā un tā tālāk – to neviens nedzird, tas nevienam neinteresē,” tādu viedokli TV24 raidījumā “Kur tas suns apraksts?” pauda ārsts, sabiedriskais darbinieks Pēteris Apinis.

Problēma šobrīd esot tajā, ka mēs esam sašaurinājuši šo diskursu un pat piespieduši runāt ārstus par “santīmiem, procentiem no IKP”, taču naudas no šīm reformām vairāk nepaliekot.

Ārsts Apinis, turpinot paust savu redzējumu, sacīja: “Jebkurā gadījumā mēs saprotam, lai mēs sasniegtu to, ko mēs gribam, mums no katra Latvijas iedzīvotāja, tajā skaitā, maziem bērniem un vecām tantām ir jāpaņem viens 1000 eiro gadā klāt. Šajā gadījumā mums ir kaut kas jāpārdala vai jāpaņem lielāki nodokļi, vai jānosauc to par apdrošināšanu un tad jāpaņem no cilvēkiem,” tā TV24 raidījumā pauda Apinis.

Lai arī premjers Krišjānis Kariņš esot izdomājis, ka negribot to saukt par nodokli, bet gan par apdrošināšanu, – tas viss kopumā nozīmējot grandiozu nodokļu reformu valstī. “Tas nenozīmē, ka mēs kaut ko tur noņemsim, bet tur pieliksim klāt – nē, tas nozīmē grandiozu reformu valstī! Ja tu vari man parādīt kādu valdībā, kas ir spējīgs veikt grandiozu reformu, tas ir, palielināt uzņēmuma ienākuma nodokli vai reformēt, palielināt IKP un tā tālāk… Ja tu vari man tādu parādīt, tad Okey! Bet es neredzu nevienu Erdoganu vai Natanjahu Latvijas politikā,” tā Apinis TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” komentēja aktuālo tematu par veselības aprūpes finansējumu Latvijā.