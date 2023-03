Foto – Shutterstock

Piektdien Latvijā uzspīdēs saule, gaiss iesils līdz +4 grādiem







Piektdienas rītā daudzviet Vidzemē un Latgalē ir nokrišņi – pārsvarā īslaicīgs sniegs, liecina meteoroloģiskā informācija.

Debesis virs Latvijas lielākoties mākoņainas. Pūš lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš. Gaisa temperatūra -1..+3 grādi, Kurzemes rietumu piekrastē +3..+4 grādi.

Kurzemē un Zemgalē sniegs pārsvarā nokusis, Vidzemē un Latgalē saglabājas 3-32 centimetrus bieza sniega kārta.

Rīgā termometri rāda +2..+3 grādus un rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūš ar ātrumu līdz 11 metriem sekundē.

Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumu tīklā bija no +2,4 grādiem Ainažos līdz +7,7 grādiem Bauskā un Dobelē.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 2.martā bija +21 grāds Grieķijā un +26 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -15..-16 grādi Skandināvijā un Alpu kalnos, kā arī -31 grāds Krievijas Eiropas daļas ziemeļaustrumos.

Piektdien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām valsts centrālajā un austrumu daļā gaidāmi īslaicīgi nokrišņi, prognozē sinoptiķi.

Vakarā no ziemeļrietumiem ieradīsies plašāka nokrišņu zona – sniegs un neliels lietus.

Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 9-14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1..+6 grādiem.

Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi un palaikam spīdēs saule. Ziemeļrietumu vējam brāzmās pastiprinoties līdz 14 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +4 grādiem.

No ziemeļiem tuvojas ciklons, kas noteiks laikapstākļus brīvdienās. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1005 hektopaskāliem Alūksnes pusē līdz 1014 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

Šorīt sniegs un apledojums vietām Latvijā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.

Sniegotie ceļa posmi tiek tīrīti un kaisīti ar pretslīdes materiālie. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 18 VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Cēsu pagriezienam, Valmieras šosejas (A3) posmā no Braslas tilta līdz Stalbei, Ventspils šosejas (A10) posmā no Ventspils līdz Usmai.

Tikmēr uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā izņemot Liepājas, Kuldīgas, Jelgavas, Bauskas un Ogres apkārtnē.

Saglabājas neseno nokrišņu un atkušņa laikā ieviestie masas ierobežojumi uz grants ceļiem pārsvarā Kurzemē un Zemgalē. Transportlīdzekļa masas ierobežojumi ieviesti 96 grants ceļu posmā.

Autovadītājiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem, izvēloties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un ievērojot drošu distanci ar priekšā braucošajiem.