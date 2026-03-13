Piektdien pieņemsies spēkā vējš: pilna laika prognoze 0
Piektdien Latvijā dienvidu vēja ātrums brāzmās palielināsies līdz 10-14 metriem sekundē, Kurzemē gaidāmas brāzmas līdz 17 metriem sekundē, prognozē sinoptiķi.
Lēnāks vējš saglabāsies Latgalē. Visā valstī gaidāms pārsvarā saulains laiks, bez nokrišņiem.
Gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +11..+14 grādus.
Rīgā dienvidu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, spīdēs saule un gaiss iesils līdz +12 grādiem.
Starp Islandi un Norvēģiju atrodas liels ciklons, bet Eiropas dienvidu un austrumu daļā ir paaugstināts atmosfēras spiediens. Latvijā gaisa spiediens jūras līmenī ir no 1014 hektopaskāliem Ventspilī līdz 1022 hektopaskāliem Baltkrievijas pierobežā.
Daudzviet Latvijā skaidras debesis
Piektdienas rītā daudzviet Latvijā ir skaidrs laiks vai neliels mākoņu daudzums, vairāk mākoņu saglabājas valsts austrumu daļā, liecina meteoroloģiskā informācija.
Nav būtisku nokrišņu. Vietām migla. Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš. Gaisa kvalitāte laba.
Autoceļi vietām apledojuši. Apledojums konstatēts Kurzemē un Vidzemē, arī dažviet Zemgalē.
Gaisa temperatūra plkst. 5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no -1 grāda Daugavpils novērojumu stacijā līdz +4 grādiem Rēzeknē un Liepājas ostā.
Rīgā pārsvarā skaidras debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu četri metri sekundē, gaisa temperatūra -1 grāds lidostā un +1,5 grādi pilsētas centrā.
Maksimālā gaisa temperatūra ceturtdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +7,4 grādiem Liepājas ostā līdz +13,9 grādiem Gulbenē un Madonā. 13 meteostacijās tika pārspēts 12. marta siltuma rekords.
Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 12. martā bija +23..+24 grādi Portugālē un Spānijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz piektdienu -7..-10 grādi augstkalnu rajonos un -37 grādi Krievijas Eiropas daļas galējos ziemeļaustrumos.