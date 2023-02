Foto: Shutterstock

Magnētiskās vētras 2023.gada februārī: kuras dienas būs vissarežģītākās un bīstamākās?







Lai pārliecinoši plānotu sava lietas un darbus, ir vērtīgi uzzināt, kad gaidāmas magnētiskās vētras februārī, kā arī – kā tikt galā tad, kad tās jau ir?

Magnētiskā vētra ir īslaicīgs Zemes magnosfēras traucējums, ko izraisa un ietekmē Saules triecienvilnis vai magnētiskā lauka mājonis, kas iedarbojas uz Zemes magnētisko lauku. Vidēji tiek uzskatīts, ka gadā tās notiek aptuveni 5 līdz 8 reizes, tomēr viena magnētiskā vētra var ilgt no dažām stundām līdz pat vairākas dienas. Turklāt tās ir dažāda stipruma.

Tās ietekmē daudzi cilvēki piedzīvo pašsajūtas pasliktināšanos, aizkaitināmību, cieš no migrēnas, bezmiega, panikas lēkmēm, var būt pat slikta dūša, neizskaidrojams vājums un problēmas ar sirdi.

Lūk, kuros datumos vēl šomēnes gaidāmas magnētiskās vētras:

14. līdz 16.februāris – vidēja stipruma magnētiskā vētra;

22. līdz 24.februāris – vidēja stipruma magnētiskā vētra;

28.februāris – vēl viena vidēja stipruma magnētiskā vētra.

Lai magnētiskā vētra tevi ietekmētu pēc iespējas mazāk, ievēro dažus noteikumus:

1. Ēd veselīgu uzturu (izvairies no trekniem un asiem ēdieniem).

2. Nelieto alkoholu!!!

3. Dzer vairāk ūdens.

4. Iespēju robežās centies vairāk atpūsties un vairāk stundu veltīt miegam.

5. No rītiem mazliet pavingro un “iekustini” savus muskuļus.

6. Centies šajās dienās nesēsties pie automašīnas stūres.

7. Izvairies no smaga fiziska darba, no strīdiem un atliec sarežģītu lēmumu pieņemšanu.