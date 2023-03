Pieredzējušais vārtsargs Džonatans Kviks kļuvis par Elvja Merzļikina komandas biedru Kolumbusā. Kviks ir divkārtējs Stenlija kausa ieguvējs. Foto: Harry How/AFP/SCANPIX

Merzļikinam NHL klubā "Blue Jackets" sezonas beigu daļā būs cits konkurents par vietu vārtos







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Elvim Merzļikinam NHL klubā “Blue Jackets” sezonas beigu daļā būs cits konkurents par vietu vārtos, jo Kolumbusas komanda iemainīja pieredzējušo vārtu vīru Džonatanu Kviku.

Rīt NHL noslēdzas spēlētāju maiņu periods, tāpēc klubi, kas cīnīsies Stenlija kausā, mēģina pastiprināt sastāvu. “Blue Jackets” ir pēdējā vietā visā līgā un uz vietu izslēgšanas spēlēs nepretendē, tomēr jau tagad domā par nākotni. Somu vārtsargam Jūnasam Korpisalo, kurš Kolumbusā aizvadīja nepilnus astoņus gadus, pēc šīs sezonas noslēgsies līgums un viņš kļūs par neierobežoti brīvo aģentu ar tiesībām pāriet uz jebkuru citu komandu. Saprotot, ka somu neizdosies noturēt, “Blue Jackets” viņu un aizsargu Vladislavu Gavrikovu aizmainīja uz Losandželosas “Kings”, pretim saņemot 37 gadus veco Kviku un drafta pirmās kārtas izvēli. Kviks ir karjeras norietā, bet savulaik bija līgas zvaigzne, jo 2012. un 2014. gadā ar “karaļiem” izcīnīja Stenlija kausu, pirmajā reizē tiekot atzīts par “play off” izcīņas vērtīgāko spēlētāju. Šosezon veterāna statistika nav tik spoža – 31 spēlē 11 uzvaras, vidēji ielaistas 3,5 ripas un atvairīti 87,6% metienu. Arī Kvikam pēc šīs sezonas noslēgsies līgums, kas ļauj domāt, ka Merzļikina pozīcija kā “Blue Jackets” potenciālajam pirmajam vārtsargam, par spīti neveiksmīgajai sezonai, paliks nemainīga.

Merzļikins pirmdien izcīnīja septīto uzvaru sezonā, ar 5:3 palīdzot pieveikt Bufalo “Sabres” ar Zemgu Girgensonu ierindā, kurš gan šoreiz palika tukšā. Elvis atvairīja 38 no 41 metiena, kā arī izdarīja rezultatīvu piespēli “Blue Jackets” pirmo vārtu guvumā. Šosezon Merzļikina statistika gan ir vāja, jo starp 48 ripu ķērājiem, kas aizvadījuši vismaz 21 spēli, viņš ir pēdējā vietā, vidēji ar ielaistiem 4,1 vārtiem spēlē. Tiesa, atvairīto metienu ziņā (87,9%), viņš ir priekšā nākamajam komandas biedram Kvikam un Martinam Spenseram no Vankūveras. “Canucks” nedēļas sākumā uz fārmklubu AHL nosūtīja Artūru Šilovu, jo pēc traumas ierindā atgriezies pamatvārtsargs Tačers Demko. Vankūveras vienība nepretendē uz tikšanu “play off”, savukārt par to sīvi cīnās “Sabres”, kas šobrīd ar 66 punktiem ir pirmie aiz svītras Austrumu konferencē. Vienu pozīciju augstāk ar 69 punktiem ir Teodora Bļugera pārstāvētā Pitsburgas “Penguins”. Abām komandām pamatturnīrā vēl palikuši attiecīgi 23 un 22 mači.