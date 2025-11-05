Ilustratīvs foto. Medikamenti.
Foto: Edijs Pālens/LETA

Pievērs uzmanību! No nākamā gada gaidāmas būtiskas izmaiņas pacientu līdzmaksājumu sistēmā 0

LA.LV
16:50, 5. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Veselības ministrija lēmusi, ka nākamgad pacientiem vairs nebūs jāpiemaksā 75 centi par recepti zālēm, kuru cena ir līdz 10 eiro. Šīs maksas kompensācijai no valsts līdzekļiem nākamā gada budžeta projektā paredzēti 8,7 miljoni eiro. Vairāk skaidroja 360 TV Ziņas.

Veselības ministrijas priekšlikums ir sava veida zāļu cenu reformas korekcija. Pēc jaunā modeļa ieviešanas daudzas dārgās zālēs kļuva lētākas, ko nevar teikt par lētākajiem medikamentiem. Medikamenti ar cenu līdz 10 eiro veido vairāk nekā pusi jeb 57 % no visām recepšu zālēm.

Latvijas Pacientu organizāciju tīkla valdes priekšsēdētāja Baiba Ziemele pauda cerību, ka Saeima šo budžeta pieprasījumu akceptēs, jo tas krietni samazina medikamentu izmaksas hroniskiem pacientiem, kuriem ir nepieciešamas vairākas recepšu zāles.

Veselības ministrs Hosams Abu Meri skaidro: “Cilvēki, kuri pirka medikamentus līdz 10 EUR, no tā jaunā modeļa neguva samazinājumu 15-20 %, brīžiem pat dārgāki palika nedaudz tie medikamenti. Tāpēc šī ir kompensācija, lai būtu vienlīdzīga sajūta visiem Latvijas iedzīvotājiem, ka viņi tiešām maksā mazāk par medikamentiem.”

Baiba Ziemele atzīst: “Mūsuprāt tas būs ļoti labs atvieglojums tieši tiem pacientiem, kuriem ikdienā ir jāiegādājas vairāki medikamenti, kas ir lētāki par 10 eiro par paciņu. Jo ir daudzas tādas slimības, kurām ir vajadzīgi vairāki medikamenti vienlaikus. Pacientiem tas ir liels finansiālais slogs – piemaksāt arī šo apkalpošanas maksu.”

Ja Veselības ministrijas priekšlikumam būs Saeimas akcepts, no nākamā gada jūnija apkalpošanas maksu par recepšu zālēm līdz 10 eiro pilnībā segs valsts, novirzot aptiekām 1,50 eiro par katru recepti. Pārejas periods ir nepieciešams, lai aptiekas pielāgotu savas sistēmas jaunai kārtībai.

