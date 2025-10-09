Foto – LETA

“Spied, ka esi invalīde, ātrāk tiksi!” Saruna aptiekā izgaismo pārsteidzošus cilvēku ieradumus, kā apiet rindas 29

6:06, 9. oktobris 2025
Sociālajā tīklā “Threads” kāda lietotāja dalījusies ar pārdomām par nepatīkamu situāciju aptiekā, kas saistīta ar gaidīšanu rindā. Viņa bija lieciniece tam, kā dažkārt tiek mēģināts iegūt priekšrocības, izmantojot invalīda statusu.

Protams, neviens no mums nevēlas stāvēt garās rindās, un reizēm – x stundās – nelielas viltības ir cilvēciski pat saprotamas. Taču šoreiz stāsts ir par bezkaunību.

“Situācija aptiekā. Paņemam savu numuriņu. Gaidām. Daži cilvēki priekšā. Ienāk divas babulenes. Viena otrai krievu valodā: “Spied to, ka esi invalīde, ātrāk tiksi”.

Ok, saprotu, visādi var būt. Pašai muguras nerva sāpes bija, ka ar grūtībām gāju, tāpēc nogrēkoju un izlikos par grūtnieci un paņēmu “ātro” numuriņu. Bet te frāze ar smīnu “es vienmēr tā daru” drusku izšāva korķus visiem, kuri gaidīja. Vai tiešām tā ir nacionalitātes īpatnība vai vienkārši bezkaunība,” vaicāja sociālā tīkla “Threads” lietotāja.

Ekrānuznēmums no “Thread”

Ieraksts izpelnījās plašu uzmanību no citiem sociālā tīkla lietotājiem.

Kāds komentētājs uzsvēra, ka šajā situācijā nevajadzētu jaukt iekšā nacionalitātes jautājumu. Savukārt cita sieviete dalījās savā pieredzē, atklājot, ka pat gaidību laikā neizmantoja “ātro numuriņu”, jo vienmēr padomājusi par tiem, kuriem varbūt tajā brīdī ir vēl grūtāk.

Rindas ir neērta, bet neizbēgama daļa mūsu ikdienā. Un reizēm tieši šādās mazās sadzīves situācijās vislabāk atklājas cilvēku patiesais raksturs – gan pacietība, gan empātija, gan arī bezkaunība.

