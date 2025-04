“Pilnīgi nepieņemami viņus likt iepirkumu ratos!” Infektoloģe norāda, ka arī mājdzīvnieki slimo ar bīstamo E. coli Ieteikt







Mūsdienās arvien biežāk novērojama tendence, ka cilvēki ved savus mājdzīvniekus uz veikaliem. Daudzi mazos suņus nes rokās vai ievieto iepirkumu ratiņos, taču tas rada jautājumus par higiēnu un iespējamajiem veselības riskiem. Jo īpaši tagad, kad Latvijā bērni slimo ar bīstamo zarnu nūjiņas infekciju, vairākiem atrodoties smagā stāvoklī. TV24 raidījumā “Uz līnijas” savas bažas par šo tendenci pauda arī infektoloģe un RAKUS valdes padomniece infektoloģijas stratēģijas jautājumos Ludmila Vīksna.

Infektoloģe uzsver, ka mājdzīvnieki var pārnēsāt dažādas infekcijas, tai skaitā E. coli, kas var izraisīt nopietnas zarnu trakta saslimšanas cilvēkiem. Turklāt dzīvnieki var būt šīs infekcijas nēsātāji bez acīmredzamiem simptomiem.

Viens no būtiskākajiem higiēnas riskiem ir tas, ka cilvēki bieži ievieto savus mājdzīvniekus iepirkumu ratiņos, kuros vēlāk citi cilvēki liek pārtikas produktus.

“Mājdzīvnieki arī slimo ar E. coli – pilnīgi nepieņemami viņus likt iepirkumu ratos,” uzsver infektoloģe.

Kāda raidījuma skatītāja, kura norādīja uz šo risku, sacīja, ka ratiņi netiek arī regulāri dezinficēti.

Vīksna atzīst, ka pati neiebilst pret to, ka cilvēki staigā pa veikaliem ar saviem suņiem, ja tie atrodas pie pavadas. Tomēr, pēc viņas domām, ir absolūti nepieļaujami, ka dzīvnieki tiek ielikti iepirkumu ratiņos, tieši saskaroties ar pārtikas precēm.

Atgādināsim, ka visiem cilvēkiem un dzīvniekiem zarnās ir baktērijas, ko sauc par Escherichia coli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu. Tās ir daļa no mūsu normālās baktēriju floras un parasti nekaitīgas. Tomēr ir īpaši E. coli celmi, kas spēj veidot toksīnus jeb indīgas vielas un izraisīt nopietnu slimību.

Šos celmus dēvē par STEC/VTEC (Šigas toksīnu vai verotoksīnu veidojošā E. coli). Tie var izraisīt smagu, asiņainu caureju, kas dažos gadījumos rada akūtu nieru mazspēju, kam nepieciešama intensīva aprūpe.

Šo celmu galvenais rezervuārs ir zālēdāji dzīvnieki, īpaši liellopi. Izraisītājs izdalās no dzīvnieka vai no cilvēka organisma ar fekālijām. Cilvēks var inficēties, lietojot uzturā inficētu pārtiku, nepietiekami termiski apstrādātu liellopu gaļu, nevārītu pienu, nemazgātus vai neapstrādātus augļus vai dārzeņus. Iespējama arī infekcijas pārnešana tieši no cilvēka uz cilvēku.