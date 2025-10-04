Pilnīgs absurds vai solis priekšā mums visiem? Albānijā par ministri kļuvusi mākslīgā intelekta radīta sieviete 0
Albānija kļuvusi par pirmo valsti pasaulē, kurā ir mākslīgā intelekta (MI) ministre — nevis ministre, kas atbild par MI, bet virtuāla ministre, veidota no pikseļiem un koda un darbināta ar mākslīgo intelektu, vēsta ārvalstu prese.
Viņas vārds ir Diella, kas albāņu valodā nozīmē “saules gaisma”, un viņa būs atbildīga par visu publisko iepirkumu jomu, paziņoja premjerministrs Edi Rama.
Vasarā Rama minēja, ka kādu dienu valstij varētu būt digitāls ministrs un pat MI premjerministrs, taču maz kas domāja, ka tas notiks tik ātri.
Sociālistu partijas kongresā Tirānā, kur Rama paziņoja, kuri ministri paliks amatā un kuri tiks atlaisti, viņš iepazīstināja arī ar Diellu — vienīgo necilvēcīgo valdības locekli.
“Diella ir pirmais loceklis, kas nav fiziski klātesošs, bet virtuāli radīts ar mākslīgo intelektu,” viņš sacīja partijas biedriem.
Rama norādīja, ka lēmumi par iepirkumiem tiks izņemti no ministrijām un nodoti Diellas rokās, kura būs publisko iepirkumu kalpone. Viņš uzsvēra, ka process būs pakāpenisks, bet Albānija kļūs par valsti, kur publiskie iepirkumi būs 100 % nekorumpējami un kur katrs publiskais līdzeklis, kas tiek izlietots iepirkuma procedūrā, būs pilnībā caurskatāms.
“Tā nav zinātniskā fantastika, bet Diellas pienākums,” piebilda Rama.
Diella jau ir iepazīstināta ar albāņiem, jo viņa darbojas valsts “e-Albania” platformā, kas ļauj iedzīvotājiem piekļūt gandrīz visiem valdības pakalpojumiem digitāli. Viņai pat ir avatārs (tēls) — viņa attēlota kā jauna sieviete tradicionālā albāņu tērpā.
Diella vērtēs iepirkumus un būs tiesīga algot talantus no visas pasaules, vienlaikus mazinot bažas par aizspriedumiem un administratīvās sistēmas rigiditāti.
Albānija ilgstoši cīnījusies ar korupciju, īpaši publiskajā administrācijā un publisko iepirkumu jomā. Šis jautājums Eiropas Savienībā regulāri tiek uzsvērts tās gada pārskatos par tiesiskuma stāvokli.
Rama maijā 2025. gadā tika ievēlēts uz vēsturisku ceturto termiņu, solot iestāties ES līdz 2030. gadam.