Publicitātes foto

Pirmo reizi Latvijā uzstāsies megahita “Live Is Life” autori: Daugavpilī “uguņos” grupa OPUS Ieteikt







Pirmo reizi Latvijā koncertēs Eiropas roka leģendas grupa OPUS, kas spilgtās un izteiksmīgās uzstāšanās manieres dēļ saņēmusi iesauku "Šķiltavas". Izrāde notiks festivāla “Daugavpils vasara dejā” ietvaros.

Reklāma Reklāma

Ceļš uz panākumiem

Austriešu poproka grupa OPUS pasaules slavu ieguva, pateicoties savam hitam "Live Is Life", bet viņu ceļš uz panākumiem sākās tālajā 1973. gadā. Grupa sāka izpildot “Deep Purple”, “Colosseum” un citu slavenu grupu dziesmu kaverversijas. OPUS sastāvā bija Kurts Renē Plisnjē (taustiņinstrumenti), Ēvalds Flegers (ģitāra) un Valters Bahkenigs (basģitāra). Drīz vien viņiem pievienojās bundzinieks Ginters Grasmuks, tuvinot grupu tās raksturīgajam skanējumam.

Grupa sāka ar nelieliem koncertiem Austrijas reģionos Burgenlandē un Štīrijā, izpildot gan kaverversijas, gan savas kompozīcijas. 1978. gadā OPUS organizēja pirmo Austrijas rokfestivālu, kas kļuva par ievērojamu notikumu vietējā mūzikas vidē.

1979. gadā grupai pievienojās vokālists Hervigs Rūdisers, bet 1980. gadā tika izdots viņu debijas albums “Daydreams”, kas demonstrēja klasiskās mūzikas ietekmi. Tomēr laika gaitā OPUS koncentrējās uz poproku. 1981. gadā tika izdots albums “Eleven”, kas atnesa grupai pirmo zelta statusu Austrijā, un singli "Eleven" un "Flyin' High" kļuva par Eiropas hitiem.

Līdz 1983. gadam OPUS plaši koncertēja, spēlējot 65 izrādes vairāk nekā 100 tūkstošiem cilvēku. Viņi piedalījās lielos festivālos un pirmo reizi iekļuva starptautiskajā arēnā. 1984. gadā grupa ierakstīja albumu “Up and Down” un turpināja paplašināt savu priekšnesumu ģeogrāfiju.

"Live Is Life" – triumfāls panākums

1984. gada 2. septembrī grupas 11 gadu jubilejai veltītā koncerta laikā OPUS izpildīja dziesmu "Live Is Life", kas vēlāk kļuva par starptautisku hitu. 1985. gadā dziesma uzreiz iekļuva topu augšgalā visā pasaulē un tika apbalvota ar zelta un platīna balvām vairāk nekā 25 reizes. Grupa uzstājās tādos kulta mūzikas šovos kā “Top Of The Pops” un MTV, kā arī devās pasaules turnejā no Ibicas līdz Dienvidamerikai. Kanādā OPUS saņēma prestižo “Juno” balvu kā gada labākais singls.

Tas ir neticami, bet patiesi: pat pēc 40 gadiem "Live Is Life" popularitāte nav mazinājusies. Patlaban populārākajai dziesmas versijai “Spotify” platformā ir vairāk nekā 245 miljoni skatījumu, un populārākie "Live Is Life" videoklipi tiek atskaņoti vietnē “YouTube” līdz pat 3 miljoniem reižu dienā. “Tik Tok” platformā ir izvietoti gandrīz 700 000 videoklipu no trim populārākajām hita versijām, un dziesma tiek atskaņota aptuveni 700 reizes dienā pasaules radiostacijās.

Reklāma Reklāma

"Live Is Life" ir kļuvusi par populāru himnu lielu sporta notikumu pārraidēs. Tā tika atskaņota pirms Eiropas čempionāta atklāšanas mača starp Vāciju un Skotiju, pirms Argentīnas futbola izlases spēlēm un pirms vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē.

OPUS turpināja izdot jaunus albumus un doties turnejās. 1992. gadā OPUS ierakstīja albumu “Walkin' On Air”, bet 1993. gadā ar koncertu un jubilejas albuma “Jubilee” izdošanu atzīmēja savu 20 gadu jubileju.

Turpmākajos gados OPUS turpināja izdot jaunas, ārkārtīgi populāras dziesmas, piemēram, "Just For Fun" (1996) un "Hands In The Air" (1997), kā arī aktīvi uzstājās uz starptautiskām skatuvēm. 1998. gadā OPUS ierakstīja futbola himnu "VIVA AUSTRIA".

Grupa ir piedalījusies nozīmīgos muzikālos pasākumos Vācijā, Portugālē, Itālijā, Brazīlijā un Austrijā. Viņu kompilācija “Flyin' Higher”, kurā iekļautas desmit jaunas dziesmas "Live Is Life" versijas, apstiprināja grupas pastāvīgo popularitāti.

"Ugunsgrēks" uz skatuves

Mūsdienās OPUS joprojām ir viena no ikoniskākajām Eiropas roka grupām, un viņu leģendārais hits "Live Is Life" turpina iedvesmot klausītājus visā pasaulē. Grupa turpina drosmīgi eksperimentēt, jo īpaši viņi sāka sadarbību ar populāro Austrijas grupu “The Schick Sisters”, kas deva jaunu impulsu viņu kopīgajai radošumam. Viņu kopīgais albums “We are one” saņēma OPUS fanu atzinību visā pasaulē.

Daugavpilī festivāla “Daugavpils vasara dejā” ietvaros OPUS uzstāsies kopā ar “The Schick Sisters”. Uz skatuves tiks izpildīti visi leģendārie OPUS hiti, tostarp, protams, nemirstīgais "Live Is Life".

Kā atzīmē kritiķi, grupa OPUS, pateicoties savai spilgtai un izteiksmīgai uzstāšanās manierei, ieguva iesauku "Šķiltavas". Viņu dzīvā uzstāšanās, ko raksturo tieša komunikācija ar publiku, emociju vilnis un unikāls muzikālais skanējums, būs šīs vasaras neaizmirstams koncerts.

Grupas OPUS koncerts festivāla "Daugavpils vasara dejā" ietvaros notiks 2025.gada 26.jūlijā Daugavpils “Lokomotīve” stadionā.

Patīkams BONUSS koncerta skatītājiem būs iespēja baudīt citu pasaules festivāla zvaigžņu uzstāšanos – grupas “Bad Boys Blue”, “Joy”, “Culture beat” un nepārspējamo Sabrinu.

Vairāk informācijas: tālr. +37129148423.

Biļetes bilesusserviss.lv