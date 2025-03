Režisora Ginta Zilbaloža filma “Straume” ir izturējusi milzīgu konkurenci un tiks izrādīta Kannu kinofestivālā. Publicitātes foto

ASV, Kalifornijas pavalstī, Losandželosā, svētdien plkst.16 pēc vietējā laika sāksies ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšana, kas pēc Latvijas laika būs skatāma no plkst.2 naktī uz pirmdienu, aģentūru LETA informēja Nacionālā kino centra (NKC) pārstāve Kristīne Matīsa.

Uz “Oskaru” divās kategorijās pretendē latviešu režisora Ginta Zilbaloža godalgotā pilnmetrāžas animācijas filma “Straume”. Tas ir pirmais Latvijas kinodarbs, kas nominēts ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars”, turklāt divās kategorijās – “Labākā pilnmetrāžas filma” un “Labākā ārvalstu filma”.

Oficiālo ceremonijas translāciju Baltijas valstīs nodrošinās kanāls “Filmzone”, kas Latvijā pieejams straumēšanas platformās “Tet TV+”, “LMT Viedtelevīzija” un “Go3”.

ASV Kinoakadēmijas balvu ceremoniju klātienē apmeklēs filmas “Straume” režisors Zilbalodis, producents Matīss Kaža un filmas mākslinieku komanda, kā arī kultūras ministre Agnese Lāce (P) un NKC vadītāja Dita Rietuma. Mediju akreditācija piešķirta arī Latvijas Sabiedriskā medija komandai.

ASV Kinoakadēmijas balvas pasniegšana kopš 2001.gada notiek “Dolby Theatre”, kas atrodas kultūras centrā “Ovation Hollywood”.

Latvijas oficiālais pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai kategorijā “Labākā ārvalstu filma” izvirzīts jau 16.reizi, regulāri Latvijas filmas pieteiktas kopš 2010.gada. Šī ir pirmā reize, kad Latvijas filma 85 pasaules filmu sacensībā iekļuva vispirms nomināciju “īsajā sarakstā” un pēc tam arī “Oskara” balvas nominantu piecniekā – kopā ar Zilbaloža “Straumi” vēl ir arī filmas no Brazīlijas, Dānijas, Vācijas un Francijas.

Kategorijā “Labākā pilnmetrāžas animācijas filma” Latvijas animācijas filmas konkurenti ir Holivudas lielbudžeta projekti “Prāta spēles 2” jeb “Inside Out 2” un “Robots savā vaļā” jeb “The Wild Robot”, Austrālijas filma “Memoir of a Snail” un britu studijas “Aardman Animations” filma “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”.

“Straume” pasaules pirmizrādi piedzīvoja Kannu kinofestivālā, kur filma bija atlasīta konkursam “Un certain regard”. Animācijas filma sāka ceļu pasaules kinofestivālos un līdz šim brīdim saņēmusi jau vairāk nekā 70 starptautiskas balvas gandrīz visos kontinentos.

“Straumes” panākumus festivālos un dažādos profesionālo balvu pasākumos pavada arī komerciāli panākumi, ko rāda skatītāju skaita un kases ieņēmumu rekordi dažādās valstīs. Neilgi pēc pasaules pirmizrādes seansa Kannās, filmas “Straume” izplatīšanas tiesības ASV iegādājās apvienība “Sideshow” un “Janus Films”.

Patlaban Latvijas filma tiek izrādīta vai drīzumā plānots demonstrēt 45 pasaules valstu kinoteātros. Panākumus “Straume” piedzīvoja arī Meksikas kinoteātros, kur pirmo divu izrādīšanas nedēļu laikā filmu apmeklēja vairāk nekā miljons skatītāju.

Kopš nacionālās pirmizrādes, kas notika 2024.gada augustā, filma jau 26 nedēļas ir Latvijas kinoteātru repertuārā un apmeklētāko filmu saraksta galvgalī. Latvijā filmas skatītāju skaits kinoteātros pārsniedzis 320 000, tādējādi apsteidzot Latvijā aizvadītos 30 gados izrādītās filmas.

Režisora Zilbaloža “Straume” izpelnījās ievērību arī Nacionālās kino balvas “Lielais Kristaps” vērtējumā, kur filmai tika piešķirtas septiņas nominācijas un sešas balvas – kā labākajai animācijas filmai, par labāko scenāriju un animācijas režiju, skaņu režiju un komponista darbu, turklāt filma saņēma arī “Lielā Kristapa” skatītāju balvu.

Animācijas filma “Straume” ir 3D animācijas tehnikā veidots stāsts par individuālistu Kaķi, kurš lielu plūdu laikā spiests pamest mājas un patverties nelielā laivā kopā ar citiem dzīvniekiem. Lai izdzīvotu jaunajā un cilvēku neapdzīvotajā pasaulē, Kaķim jāmaina savi paradumi un jāsadarbojas ar Suni, Kapibaru, Lemuru un Putnu.

Filmas “Straume” radošajā komandā ir režisors, producents, scenārists un mākslinieks Zilbalodis, producents un scenārija līdzautors Kaža, producenti Rons Diānss un Gregorijs Zalkmans, skaņu režisors Gurvals Koiks-Gallass, galvenais animators Leo Silī-Pelisjē, mūzikas autori Zilbalodis un Rihards Zaļupe, vizuālo efektu mākslinieki Konstantīns Višņevskis un Mārtiņš Upītis.