Pirms sākt kaut ko sagraut, padomā, kas notiks pēc tam… Horoskopi 11.aprīlim







Auns

Šodien tevi vilinās viss neatļautais un tev liksies, ka tas ir daudz iekārojamāks, nekā tas, kas ir tev blakus. Milzīga, grandioza kļūda!

Vērsis

Neviens šodien nebūs vienisprātis ar tevi un tikai tāpēc, ka tev nebūs taisnība. Bet tā kā tu esi pārāk ietiepīgs, lai to saprastu, pamanīsies vēl arī iekulties dēļ tā strīdos.

Dvīņi

Šodien tavs stāvoklis uzlabosies, ja vien tu pats to vēlēsies. Un vienalga, vai runa ir par finansēm vai ko citu. Bet, lai tas notiktu, tev ir jārīkojas.

Vēzis

Labākais veids atgūties no visa, kas ar tevi ir noticis pēdējās dienās – sākt nodarboties ar kaut ko fizisku. Doties pastaigā vai sākt vingrot – tieši tas, kas tevi spēs emocionāli uzlādēt.

Lauva

Ļauj sev justies devīgam. Un nevajag noteikti tērēt lielas naudas summas, lai tā justos. Tu taču zini, ka palīdzēt un būt noderīgam var dažādi.

Jaunava

Tevi gaida kādi notikumi, kuri tev liksies nejauši. Tomēr tā nav. Vienkārši tu ātrāk nemanīji to, kas notika tev turpat acu priekšā.

Svari

Šo dienu vēlams pavadīt kopā ar ģimeni vai tuviem draugiem. Nekas tev nesagādās lielāku prieku kā šis.

Skorpions

Tev nebūs vajadzības pēc kompānijas, tu pats sev būsi lieliska kompānija. Turklāt pamanīsies vēl arī kārtīgi atpūsties.

Strēlnieks

Pirms sākt kaut ko sagraut, padomā, kas notiks pēc tam. Iespējams, tu pa īstam neapzinies sekas.

Mežāzis

Ieklausies savu draugu vārdos – viņi tev pavēstīs kaut ko ļoti svarīgu, ko tu kaut kādu iemeslu dēļ iepriekš nebiji pamanījis.

Ūdensvīrs

Nospļaujies par to, kas ir “ir jādara” un dari to, ko tu vēlies darīt. Šodien tu vari atļauties to!

Zivis

Ja kāds sāks tevi traucēt nepareizajos brīžos, viņam klāsies plāni. Tomēr ar savām dusmām arī jāprot strādāt, nevar tām ļaut vaļu!