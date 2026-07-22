Rīdziniekiem būs grūti šim noticēt – Lietuvā dažviet dzīvokļi maksā mazāk nekā jauns telefons 1
Eiropas Parlaments lēš, ka Eiropas Savienībā mājvietas šobrīd trūkst aptuveni 10 miljonu iedzīvotāju, turklāt daudzās valstīs nekustamo īpašumu cenas sasniegušas rekordaugstus līmeņus. Tomēr Lietuvā joprojām iespējams atrast dzīvokļus, kuru sākumcena ir mazāka par 300 eiro. Dažviet Lietuvā vesels dzīvoklis maksā pat mazāk nekā viens kvadrātmetrs mājokļa Viļņā vai Kauņā.
Kā ziņo “Lrytas”, nekustamo īpašumu bankas izsolēs tiek piedāvāti vienistabas, divistabu un pat trīsistabu dzīvokļi par summām, kas daudziem šķiet neticamas. Tomēr šādas cenas nav saistītas ar īpašu izdevīgumu – lielākā daļa šo īpašumu atrodas nomaļos ciematos, kur nav ūdensapgādes, kanalizācijas vai elektrības. Daļa dzīvokļu tiek pārdoti kopā ar saimniecības ēkām, kas atrodas sliktā vai pat avārijas stāvoklī.
Tomēr šādi piedāvājumi nekustamo īpašumu tirgū ir drīzāk izņēmums, nevis norma. Saskaņā ar Lietuvas Reģistru centra datiem vien 2025. gada otrajā ceturksnī elektronisko izsoļu portālā evarzytynes.lt tika izsludinātas vairāk nekā 3200 jaunas izsoles un pārdošanas procedūras.
Lielāko daļu pārdoto īpašumu veidoja komerciālās ēkas, administratīvās telpas, zemes gabali un citi vērtīgi nekustamie īpašumi.
Dārgākais darījums otrajā ceturksnī bija bijusī Valsts drošības departamenta administrācijas ēka Viļņas Jaunpilsētas rajonā, Vītenio ielā. Izsolē, ko organizēja Turto bankas, par gandrīz 2800 kvadrātmetru lielo ēku pircējs piedāvāja 4,8 miljonus eiro – gandrīz par vienu miljonu vairāk nekā sākotnējā cena.
Starp dārgākajiem pārdotajiem objektiem bija arī “Stebuklai SPA” komplekss Nidā, kas tika pārdots par gandrīz 3,3 miljoniem eiro, kā arī administratīvās telpas Viļņā, Šeiminišķu ielā, par kurām samaksāti gandrīz 1,8 miljoni eiro. Tāpat izsolēs par vairāk nekā vienu miljonu eiro pārdoti bankrotējušu uzņēmumu aktīvi.
Tomēr līdzās miljonu vērtajiem īpašumiem izsolēs atrodami arī pavisam atšķirīgi piedāvājumi. Turto bankas rīkotajās izsolēs šobrīd tiek piedāvāti dzīvokļi, kuru sākumcena sākas vien no 267 eiro.
Latvijā dzīvokļus par dažiem simtiem eiro vairs atrast ir gandrīz neiespējami, tomēr arī mūsu nekustamo īpašumu tirgū joprojām sastopami ļoti atšķirīgi piedāvājumi. Kamēr Rīgā un Pierīgā mājokļu cenas turpina būt vienas no augstākajām valstī, reģionos iespējams atrast īpašumus par ievērojami zemākām summām.
Rīgā dzīvokļu cenas bieži pārsniedz 1500–2000 eiro par kvadrātmetru, bet jaunajos projektos tās var būt vēl augstākas. Tas nozīmē, ka pat neliels dzīvoklis galvaspilsētā nereti maksā desmitiem vai pat vairāk nekā 100 tūkstošus eiro.
Tikmēr Latvijas mazākās pilsētās un lauku teritorijās joprojām iespējams atrast dzīvokļus par dažiem tūkstošiem eiro. Tomēr zema cena bieži nozīmē arī nepieciešamību pēc remonta, sliktāku ēkas stāvokli vai mazāku pieprasījumu pēc īpašuma.
Arī izsolēs reizēm nonāk īpašumi ar ļoti zemām sākumcenām, taču tie visbiežāk saistīti ar dažādiem riskiem – parādiem, tehniskām problēmām vai neizdevīgu atrašanās vietu. Latvijas nekustamo īpašumu tirgū līdzās pastāv divas realitātes – dārgi mājokļi lielajās pilsētās un ļoti lēti īpašumi reģionos.
Kā iepriekš LA.LV norādīja “PILAT Nekustamie Īpašumi” Nekustamā īpašuma darījuma vadītājs Artis Pēks, tirgus šobrīd ir salīdzinoši aktīvs. Darījumos pārsvarā dominē dzīvojamais fonds – dzīvokļi, privātmājas un apbūvei paredzēti zemes gabali. Īpaši pieprasītas ir zemes pie ūdeņiem un Baltijas jūras piekrastē.
Pircēji arvien biežāk izvēlas jaunus vai kvalitatīvi renovētus īpašumus. Mūsdienās tikai retais ir gatavs ieguldīt laiku un līdzekļus apjomīgos remontdarbos. Ir pieprasījums ir pēc gataviem mājokļiem, kuros var dzīvot uzreiz.