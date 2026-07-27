Aiz slēgtām durvīm Grobiņā darbojās vērienīga cigarešu fabrika – policija ieradās īstajā brīdī 0
Grobiņas apkārtnē tiesībsargājošās iestādes pārtraukušas vērienīgas nelegālas cigarešu ražotnes darbību, kurā diennakts laikā bija iespējams saražot aptuveni 1,5 miljonus cigarešu.
Kā vēsta portāls LSM.lv, operācijas laikā aizturētas 18 personas, no kurām 17 piemērots apcietinājums, bet ražotne apturēta brīdī, kad tajā aktīvi notika cigarešu izgatavošana.
Operācija ļāvusi apturēt ražotnes darbību brīdī, kad tajā notika aktīva cigarešu izgatavošana.
Ražotne bija aprīkota ar divām cigarešu ražošanas iekārtām, divām cigarešu paciņu iepakošanas līnijām un divām cigarešu bloku iepakošanas iekārtām. Tajā atradās arī tabakas lapu smalcināšanas un žāvēšanas iekārta, kas nodrošināja cigarešu pildīšanai nepieciešamās tabakas sagatavošanu.
Apturot šo nelegālo cigarešu ražošanu, organizētās noziedzības grupējumam nodarīti zaudējumi vairāku miljonu eiro apmērā.
Ražotnē izgatavotas vairāku zīmolu viltotas cigaretes. Nodokļu un muitas policijā sākts kriminālprocess, un izmeklēšana turpinās, ziņo “lsm.lv”.