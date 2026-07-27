“Mani nekas vairs nevar pārsteigt, bet…” Cilvēkus uzjautrina neparasts ēdiens, kas garšojot “kantaini” 0
Frikadeles ir nelielas, apaļas gaļas bumbiņas, ko parasti gatavo no maltas gaļas, pievienojot olas, rīvmaizi vai maizi, sīpolus un garšvielas. Tās var vārīt zupās, cept pannā vai gatavot cepeškrāsnī. Frikadeles ir iecienīts ēdiens daudzās valstīs un bieži tiek pasniegtas kopā ar kartupeļiem, dārzeņiem, mērci vai pievienotas zupām. Atkarībā no receptes tās var gatavot arī no vistas, tītara, zivīm vai augu valsts produktiem.
Šķiet, ka mums, latviešiem, visvairāk frikadeles saistās ar frikadeļu zupu. Kuram gan nesaskrien siekalas mutē par to iedomājoties? Tomēr kāds soctīklotājas ieraksts par šo zupu izraisījis neizpratni. “Mani nekas vairs nevar pārsteigt. Bet kantainas frikadeles zupā, kurā bija jābūt apaļām frikadelēm, pārsteidza manu piecgadnieku nesagatavotu. Sak’ pat garšojot “kantaini”,” pieredzē dalījusies Dārta.
Arī šī ieraksta komentētājiem bija ko teikt par šādu frikadeļu izpildījumu:
“Tā tak ir Roblox/Minecraft zupa!”
“Formai tiešām ir nozīme. Tāpat kā Rīgas Miesnieka jerky — bija tik forša uzkoda. Nomainīja formu, un fui, pē… vairs nepērku.”
“Tā! Bet uz iepakojuma ir apaļas. Kaut kas te nav tīrs!”
“Foreverā ir kantainas kotletes… ir ok, bet nu kotlete ir apaļa. Tā kā šis kaut kas līdzīgs. Un tās kotletes arī garšo kantaini.”
“Kā garšoja? (Bail pirkt)”
Lai saprastu, kādēļ “SuShef” frikadeļu zupā ir kantainas frikadeles, lūdzām situāciju komentēt.
Frikadeles neveido manuāli
“Frikadeļu veidošana mūsu ražošanā nav manuāls process – tās tiek gatavotas ar automatizētas iekārtas palīdzību. Šobrīd izmantotā tehnoloģija nosaka frikadeļu formu, tāpēc tās var būt nedaudz kantainākas nekā ierasts.
Vienlaikus nepārtraukti strādājam pie produktu pilnveidošanas, un šobrīd esam procesā, lai nākotnē uzlabotu arī frikadeļu vizuālo formu.
Esam pateicīgi patērētājiem par vērīgumu un interesi par mūsu produktiem. Priecē, ka arī šādas nianses tiek pamanītas un apskatītas ar vieglu humora devu – tas apliecina, ka cilvēkiem rūp ne tikai garša, bet arī produkta izskats,” skaidro uzņēmumā.