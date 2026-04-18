Policija meklē bezvēsts prombūtnē esošo Lauru Markoviču, kura ceļoja kopā ar vīrieti no Marokas vai Alžīrijas 12

15:02, 18. aprīlis 2026
Ziņas Latvijā

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2001. gadā dzimušo Lauru Markoviču, kura kopš 2026. gada februāra atrodas ārpus Latvijas, bijusi Vācijā un Nīderlandē. Sieviete 10. aprīlī atradās Nīderlandē, ceļojot kopā ar nenoskaidrotu 25-26. gadus vecu Marokas vai Alžīrijas vīrieti, kurš redzams attēlā.

Sieviete 13. aprīlī pēdējo reizi veica telefona zvanu no nezināmas personas (garāmgājēja) telefona numura Francijā, paskaidrojot, ka tālāk brauks uz Spāniju kopā ar iepriekšminēto vīrieti. Līdz šim brīdim nav zināma sievietes atrašanās vieta.

Pazīmes: augums 161 cm, vidējas miesas būves, biezi gari mati līdz jostas vietai. Melnas krāsas tetovējumi uz rokām: puķes ar taureni, sirsniņa ar dzimšanas gadiem, sieviete ar pistoli un ragiem. Dzimumzīme uz labā vaiga, rētainas rokas.

Valsts policija aicina aplūkot Lauras un nenoskaidrotā vīrieša fotogrāfijas un atsaukties ikvienu, kura rīcībā ir informācija par viņu iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.

