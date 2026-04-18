Viesturs Kleinbergs
Ekrānšāviņš no X@RigasDome

Rīgas mērs pērn iegādājies jaunu automašīnu un nopelnījis pieklājīgu naudas summiņu 13

12:02, 18. aprīlis 2026
Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) pērn iegādājies automašīnu “Renault Rafale”, liecina viņa amatpersonas deklarācija.

Kokteilis
Esi vērīgs! Rīt, 18. aprīlī, četri zodiaka zīmju pārstāvji saņems īpašas zīmes no Visuma
TV24
“Mums būs jākaro!” NATO darbinieks Mirbahs caur puķēm nerunā un atklāj skaudro patiesību 128
Veselam
Velc nost pidžamu! 7 pārsteidzoši ieguvumi, ko sniedz gulēšana kailam
2024. gadā Kleinbergs bija deklarējis divus velosipēdus un 2012. gadā reģistrētu automašīnu “VW Sharan”. Savukārt 2025. gada deklarācijā viņš velosipēdus vairs nenorāda, taču deklarācijā norādīta minētā automašīna “VW Sharan”, bet lietošanā – 2025. gada izlaiduma automašīna “Renault Rafale”.

Kā liecina “Renault” dīleru mājaslapā publicētā informācija, lētākais “Renault Rafale” auto maksā virs 40 000 eiro.

Kā aģentūrai LETA skaidroja Kleinbergs, ģimenes auto iegādāts līzingā un reģistrēts uz sievas vārda. Ģimene vienojusies, ka arī mērs to lieto.

Rīgas mēram dažādās finanšu institūcijās deklarēti uzkrājumi ap 7600 eiro.

Kleinbergam pērn augušas parādsaistības – 2024. gadā viņa deklarētie parādi bija 92 486 eiro, bet 2025. gadā – 116 327 eiro.

Rīgas pašvaldībā Kleinbergs pērn nopelnījis ap 50 000 eiro, Saeimā – 11 839 eiro, bet citviet – mazākas summas.

Vēl 26 000 eiro Kleinbergs pagājušajā gadā guvis, pārdodot zemniekam Jānim Martinsonam lauksaimniecības zemi. Pēc Kleinberga teiktā, šis darījums faktiski noticis jau 2024. gadā.

