Tavs ķermenis saka: “Pietiek!” 4 pazīmes, ka ēd pārāk daudz sāls 4
Cilvēka ķermenim ir nepieciešams noteikts sāls daudzums, lai nodrošinātu normālu organisma darbību – tas palīdz regulēt šķidrumu līdzsvaru, nervu impulsus un muskuļu darbību. Tomēr mūsdienu uztura paradumi bieži vien noved pie tā, ka cilvēki patērē daudz vairāk sāls nekā nepieciešams.
Pat ierastie pārtikas produkti, piemēram, pilngraudu maize vai smalkmaizītes, var saturēt pietiekamu daudzumu nātrija, lai apmierinātu dienas nepieciešamību, kas ir aptuveni 1,5 grami.
Vācijas Uztura biedrība (DGE) iesaka, ka pusaudžiem un pieaugušajiem dienā nevajadzētu patērēt vairāk par 6 gramiem sāls – aptuveni vienu tējkaroti. Šī rekomendācija palīdz saglabāt veselīgu asinsspiedienu un samazina sirds un asinsvadu slimību risku.