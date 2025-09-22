“Policija sāka mani izprašņāt, un es jutos kā noziedznieks!” Uģis Kuģis nonācis tiesībsargu redzeslokā 25
Raidījuma “Ģimene burkā” dalībnieku Kuģu ģimenē pārsteigumu netrūkst – ne tikai šovasar ģimenes galva Uģis ieguvis jaunu lomu templī, kļūstot par viceprezidentu, bet arī neviļus nonācis policijas redzeslokā. Kā izrādās, kādā no Uģa rīkotajiem pasākumu ieradušies likumsargi.
“Bija atbraukusi policija un pateica, ka mēs pārāk skaļi trokšņojot. Viņi jautāja, kas mums par svētkiem, un es teicu, ka privātie – Krišnam dzimšanas diena,” stāsta Uģis. Aizkadrā viņa sieva Linda atklāj, ka patiesi bijis liels pasākums mājas pagalmā, kurā viesi vienojušies arī dziesmās: “Kaut arī tas bija dienas vidū un mēs atradāmies savā pagalmā, acīmredzot kādam patraucējām.”
Kā izrādās, kaimiņiem izsaucieni “Hare Krišna” radījuši priekštatu, ka tiek slavināta Krievija. “Policija sāka mani izprašņāt, un es jutos kā noziedznieks, kas ir uzlicis nezin kādas tumbas, lieto alkoholu un narkotikas. Mēs pat kafiju nedzeram! Un mēs arī pat kvasu nedzeram!” savu sašutumu neslēpj Uģis.
Viņš atzīst, ka doma par cietumu krišnaītu ļoti biedē, tāpēc Uģis cenšas būt likumpaklausīgs pilsonis. Viņš gan piebilst – ja nu gadījumā Krišna būs lēmis, ka uz cietumu tomēr jādodas, tas būs liktenis, no kura neizbēgt.
VIDEO: