9 lietas, kuras jūsu smadzenes nekad neļaus redzēt sapnī 0
Mūsu smadzenes ir spēcīgs simulators, taču arī tām ir savi ierobežojumi. Šeit ir deviņas pārsteidzošas lietas, kas gandrīz nekad neparādās sapņos — it kā pati apziņas daba būtu tās aizliegusi.
Sapņus var uzskatīt par sava veida apziņas laboratoriju, kur realitāte izšķīst plūstošā tēlu pasaulē. Mēs lidojam virs pilsētām, runājam ar sen aizgājušajiem vai piedzīvojam neiespējamo. Un tomēr pat šajā bezgalīgajā telpā pastāv “aizliegtas zonas”.
1. Laiks un pulksteņi
Sapņos gandrīz nekad nevar redzēt precīzu laiku. Cipari ir izplūduši, rādītāji kustas haotiski, un hronoloģija nepastāv. Zemapziņa nesaprot secību — tā vienkārši savieno emocijas. Tāpēc sapnī mēs varam vienā brīdī būt bērni, nākamajā – veci, nepamanot neko dīvainu.
2. Lasīšana un valoda
Miegā iespējams runāt svešvalodā, bet izdomāt pilnīgi jaunu valodu – nē. Smadzenes izmanto tikai to, ko jau pazīst. Arī lasīšana sapņos ir gandrīz neiespējama — burti mainās, vārdi izplūst, un teksts šķiet bezjēdzīgs, jo valodas centrs smadzenēs sapņa laikā ir “atpūtas režīmā”.