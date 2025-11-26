“Šīs pašas sevi sašuj, kad saplīst,” soctīklotājus pārsteidz sieviešu zeķbikšu cena, ko tie ieraudzījuši kādā no Latvijas internetveikaliem 0
Sociālajos tīklos uzmanību izpelnījies kāds ieraksts, kurā sieviete dalījusies ar zeķbikšu cenu, ko ieraudzījusi kādā no Latvijas internetveikaliem. Runa ir par Elisabetta Franchi zīmola sieviešu zeķubiksēm, kuru cena ir teju 120 eiro.
Sieviete raksta: “Tā neko cena zeķbiksēm. Paskatījos Elisabetta Franchi cenas, viss skaidrs. Tik nedomāju, ka šīs neplīst.”
Attēlā redzamais produkts ir melnas puscaurspīdīgas zeķubikses ar vieglu rakstu. Šī prece tiek piedāvāta Latvijā populārā apavu un apģērbu interneta veikalā, un spriežot pēc reakcijām, sabiedrībā šāda cena par zeķbiksēm radījusi pārsteigumu.
Komentāru sadaļās pie šī ieraksta cilvēki dalās savās domās par to, vai zeķbikses tiešām var būt tik vērtīgas. Daži komentētāji arī izteikuši ironiskas piezīmes. Lūk, ko par to domā komentētāji:
“Labs mārketings. Jo ir kas tādas pērk. Es zinu tādu, jo viņai vīrs miljonārs. Kad ieteicu variantus, kas tiešām palīdz konkrētā problēmā iekšējā – dāma sameklēja dārgākos retrītus. Un viņa tā parasti dara – pērk visu dārgāko. Arī veikalā pārtiku u.c. Arī apģērbu…Tāpēc…”
“Cik sāpīgi būtu pirmo reizi velkot tās saplēst.”
“Šis pašas sevi sašuj kad saplīst.”
“Tās gan jau var nēsāt džinseņu vietā.”
“Tur komats mazliet jāpabīda pa kreisi.”
“Neko sev cena.”
Elisabetta Franchi ir itāļu luksusa zīmols, kas pazīstams ar izsmalcinātu, sievišķīgu un elegantu apģērbu. To dibinājusi dizainere Elisabeta Franki, un zīmols ātri vien izpelnījies starptautisku atzinību, īpaši starp sievietēm, kuras novērtē kvalitāti, stilu un izteiksmīgus siluetus. Katrs apģērba gabals, sākot no vakarkleitām līdz pat zeķbiksēm, tiek veidots ar uzsvaru uz detaļām un mūsdienīgu glamūru.