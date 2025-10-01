“Tur daži vispār tikai 9. klasi pabeiguši!” Vai deputātu kandidātiem būtu jāveic IQ tests? 0
Kā būtu, ja deputātu kandidāti veiktu IQ testu? Šādu jautājumu sociālajos medijos “pacēlis” Maksims.
Maksims raksta: “Ideja. Kā būtu, ja visiem deputātu kandidātiem pirms vēlēšanām būtu obligāti jāiziet sertificēts IQ tests, un viņu intelekta koeficients tiktu norādīts uz vēlēšanu zīmēm līdzās vārdam?”
Benga uzskata, ka tas neko nemainītu, jo lielākā daļa balsotāju ir partiju biedriem zināmi cilvēki: “Tas neko nemainītu. Lielākoties uz vēlēšanām iet partiju biedri un biedru ģimenes, draugi, paziņas un citi, kas nezin, par ko balsot, balso par to, ko kāds cits iesaka 🙂 Un tad ir tāds kritiski domājošo cilvēku pulciņš, kas ļoti izvērtē to, bet, manuprāt, mazāks nekā iepriekš minētais pulks :)”
Maksima teiktajam nepiekrīt arī Andris. Viņš pauž: “Tas neko nedotu! Pirmkārt, IQ tests neparāda, cik cilvēks ir gudrs. Otrkārt, tas vēl mazāk parāda to, vai viņš ir spējīgs darboties politikā!”
Uz šo ideju skeptiski raugās vēl kāds komentētājs. Viņaprāt, cilvēks var nebūt pārāk gudrs, bet savu IQ līmeni var uztrenēt. Tāpat viņam šķiet, ka IQ politiķu darbā nav nemaz svarīgākā iezīme. Svarīgāk esot spēja risināt kompleksas problēmas īsā laikā un sistemātiskas domāšanas līmeņa novērtējums. Viņš iesaka arī EQ (emocionālās inteliģences) testu.
Arī Kārlis uzskata, ka politiķu vidū ir svarīgākas lietas par IQ testu. Viņaprāt, vērā ņemamas ir arī dabīgums, partijas logo un kopējā partijas noskaņa.
“Zinu, ka kontroversiāls viedoklis, bet pieņemt to, ka uz Saeimu tiek tikai ar augstāko izglītību, tad Rosļikova/Šlesera un citas plakanzemes partijas nespētu pat nokomplektēties, un tas jau būtu lielisks ieguvums. Tur daži vispār tikai 9. klasi pabeiguši. Šlesers pat netiktu Saeimā, jo nav augstākās. :D” – uzskata Madara.