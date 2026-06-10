Politiķu debates: Sevi saucam par dronu lielvalsti, bet esam notriekuši vienu dronu! 0
Modernā kara ietvaros neviens vairs nesit ar vāli – runājot par drošības situāciju Latvijā, kas kļūst aizvien sarežģītāka, TV24 diskusijā “Runāsim atklāti” atzīst 14.Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš (LPV), savukārt viņa sarunu biedrs, partijas “Mēs mainām noteikumus” biedrs Jānis Ilsteris ar nopēlumu ironizē, ka Latviju dēvē par dronu lielvalsti, taču notriekts tikai viens drons.
Citās domās ir 14.Saeimas deputāts Edvīns Šnore (NA) – viņš uzskata, ka drona notriekšana ir signāls Krievijai, ka Latvija var, bet partijas “Austošā Saule Latvijai” valdes priekšsēdētājs Raivis Zeltīts iesaka pēc iespējas ātrāk integrēt Ukrainas pieredzi.
Runājot par gūtajām mācībām no dronu apdraudējumiem un drona notriekšanas, Zivtiņš, uzsver, ka droni virs Latvijas parādās ne jau tāpat vien, bet tas notiek hibrīdkara ietvaros. Viņš atzīst, ka drona notriekšana vērtējama ļoti pozitīvi. “Te nav runa par to, cik tas maksāja, ir jāattīsta šīs spējas. Šobrīd, modernā kara ietvaros, ar vāli neviens vairs nesit, ļoti pozitīvs ir arī fakts, ka noslēgta vienošanās ar Ukrainu,” viņš piebilst.
Līguma noslēgšanu slavē arī Jānis Ilsteris, taču tajā pat laikā pauž ne pārāk patīkamu secinājumu: “Gandrīz piecus gadus ir karš. Mēs esam dronu lielvalsts, kā par sevi sakām. Un tagad esam notriekuši vienu dronu! Applausi! Aizsardzības ministrijai pie šādas budžeta izpildes. Nē, tie nav applausi, tas ir nosodījums par to, ka esam tik vāji, ka reaģējam tikai pēc drona notriekšanas.” Viņš uzskata – ja, piemēram, pierobežā ir aizliegums lidot droniem, bet tur parādās nereģistrēts drons, tas vienkārši ir jātriec nost, nav lieki jādiskutē un nav vienmēr jābūt “burta kalpam”.
Šnore pēc gadījuma ar drona notriekšanu secinājis divas pozitīvas lietas: “Pirmkārt, tas ir signāls Krievijai, ka mēs to beidzot varam izdarīt un otrs – es redzu pozitīvo tajā, ka dronu incidenti deva iespēju attiecīgajiem dienestiem sagatavoties.”
Zeltīts piekrīt, ka šajā situācijā tas bija pozitīvi, bet: “Ukrainā jau viņi nesūta vienu, divus vai trīs dronus, tur sūta simtiem, un tam, es teiktu, mēs neesam gatavi. Prieks, ka līgums ar Ukrainu ir noslēgts, viņu pieredze ir ātrāk jāintegrē.”