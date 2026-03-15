"Spēki tur dosies iekšā tikai tad, kad…" Vai Irānā notiks arī sauszemes operācija?
Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs un NBS rezerves pulkvedis TV24 raidījumā komentēja situāciju Tuvajos Austrumos. Viņš pauda, ka sauszemes operācija Irānā ir ļoti iespējama.
Viņaprāt, tās mērķis varētu būt iegūt vai iznīcināt bagātināto urānu, kas potenciāli pietiktu vairākām kodolbumbām. Rajevs uzsvēra, ka šādai operācijai jau parādījušās īpaši trenētas vienības, kas specializējas slepenās operācijās dziļi pretinieka teritorijā.
Rajevs skaidroja, ka Irānas teritorija ir ļoti liela un sarežģīta – kalnains reljefs būtiski apgrūtina militārās operācijas. Tāpēc, visticamāk, netiks sūtīti lieli militārie spēki, bet gan nelielas speciālo uzdevumu vienības, kas rīkosies tikai tad, kad izlūkdienesti būs precīzi noteikuši vietu, kur atrodas bagātinātais urāns. Rajevs uzsvēra, ka šādās operācijās izšķiroša nozīme būs precīzai izlūkošanas informācijai.
