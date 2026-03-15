Jauns pavērsiens? Liks spēkus kopā? Izraēlas premjerministrs lūdz sarunu ar Zelenski
Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vēlas apspriest ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski sadarbību cīņā pret Irānas triecienbezpilota lidaparātiem.
Par to ziņo Ynet. Kā norādīts publikācijā, Izraēlas valdības vadītājs ir pieprasījis sarunu ar Ukrainas līderi, lai pārrunātu abu valstu sadarbību Irānas dronu radīto draudu novēršanā.
Ukrainas vēstnieks Izraēlā Jevgeņijs Korņijčuks apstiprināja, ka šāds pieprasījums no Izraēlas puses ir saņemts, taču saruna pagaidām nav notikusi abu līderu aizņemtā grafika dēļ. Diplomāts pauda cerību, ka saruna varētu notikt tuvākajā laikā.
“Mēs atbalstīsim savus partnerus un ceram, ka saruna notiks nedēļas sākumā,” izdevums citē vēstnieku.
Korņijčuks arī atgādināja, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Irāna nodeva Krievijai triecienbezpilota lidaparātu tehnoloģijas. “Mums jābūt pareizajā vēstures un civilizācijas pusē,” uzsvēra diplomāts, piebilstot, ka Kijiva pašreizējā situācijā Tuvajos Austrumos atbalstīs savus partnerus, tostarp Izraēlu.
Tikmēr Ukrainas Ārlietu ministrijas pārstāvis Georgijs Tihijs komentēja Irānas parlamenta Nacionālās drošības komitejas vadītāja Ibrahima Azizi draudus, kurš paziņoja, ka Ukraina esot likumīgs mērķis Irānai, jo tā palīdz Izraēlai bezpilota lidaparātu jomā.
Ukrainas diplomātijas pārstāvis šo paziņojumu nosauca par absurdiem, atgādinot, ka tieši Teherāna palīdz Krievijai nogalināt ukraiņus, nododot tai dronus un tehnoloģijas, ko agresorvalsts izmanto uzbrukumos Ukrainai.
“Tas ir tas pats, kas sērijveida slepkava mēģinātu attaisnot savus noziegumus, citējot kriminālkodeksu,” sacīja Tihijs, kuru citē aģentūra Interfax-Ukraina.