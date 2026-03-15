Teherāna, Irāna. Ilustratīvs foto.
Foto. ScanpixAtta KENARE / AFP

Maskas krīt! Irāna atzinusi saņemto militāru palīdzību no Krievijas un Ķīnas

LA.LV
18:28, 15. marts 2026
Ziņas Ārzemēs

Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči nosaucis Maskavu un Pekinu par Teherānas stratēģiskajiem partneriem un apstiprinājis militārās sadarbības esamību starp šīm valstīm.

Irānas varasiestādes atzinušas militāras palīdzības saņemšanu no Krievijas un Ķīnas, pieaugot militārajai spriedzei ar ASV un Izraēlu. Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči intervijā MS NOW apstiprināja, ka starp valstīm pastāv militāra sadarbība, ziņo Politico.

“Pagātnē mums ir bijusi cieša sadarbība, kas turpinās arī šodien, tostarp militārā sadarbība,” sacīja ārlietu ministrs.

Pēc viņa teiktā, sadarbība ar Krieviju un Ķīnu aptver plašu jomu loku, tostarp politiku, ekonomiku un militāro sadarbību.

Intervijā Aragči komentēja arī situāciju ap Ormuzas šaurumu, caur kuru tiek transportēta aptuveni piektā daļa pasaules naftas un gāzes piegāžu. Spriedzes saasināšanās reģionā jau izraisījusi naftas cenu pieaugumu – tās pārsniegušas 100 dolārus par barelu, pastiprinot bažas par iespējamiem ekonomiskiem satricinājumiem pasaules tirgos.

Irānas ārlietu ministrs paziņoja, ka Teherāna ir ierobežojusi kuģu satiksmi šaurumā tankkuģiem un kuģiem, kas pieder valstīm, kuras Irāna uzskata par saviem pretiniekiem.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.