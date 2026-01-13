Populārā grupa “Apvedceļš” un draugi satiksies koncertā “Durvis uz vasaru” 0
Turpinot iepriekšējos gados aizsākto pavasara koncertu tradīciju, 3.martā VEF Kultūras pilī populārā kantrīmūzikas grupa “Apvedceļš” kopā ar draugiem klausītājus aicinās uz koncertu “Durvis uz vasaru”. Koncerta sākums – plkst.19.
Šajā vakarā uz VEF Kultūras pils skatuves kāps grupas “Apvedceļš”, “Zeļļi”, “Zelta kniede”, kā arī šarmantie dziedātāji Santa Kasparsone, Harijs Joniškāns, Žoržs Siksna un Ainars Bumbieris, lai ieskandinātu pavasari un izdziedātu populārākās dziesmas no sava repertuāra.
“Tas mums sagādās lielu prieku – pavasara pirmajās dienās pamuzicēt kopā ar vecajiem zaldātiem un arī jaunākajiem kolēģiem, nosvinēt “Apvedceļa” kārtējo jubileju, atcerēties jaunības dienu bohēmu, kad zāle bija zaļāka un paši ne tikvien smuki, bet arī jauni, un visiem kopā pavērt durvis uz gaidāmo vasaru,” aicinot uz koncertu, saka grupas “Apvedceļš” solists Jānis Krūmiņš, savukārt dziedātājs Ainars Bumbieris piebilst: “Kad aiz loga ir nenosakāms gadalaiks, tad pavasari un mīlestību gaisā noteikti varēs sajust koncertā – ar labākajām dziesmām, mūziķiem un draugiem. Noskaņojamies vasarai ar pozitīvāko pavasara notikumu mūzikā! Es būšu! Un jūs?”
Atgādināsim, ka ideja par grupas dibināšanu radās 2000.gada pavasarī Armandam Leimanim un Jānim Krūmiņam, pie vecā Smiltenes universālveikala izpīpējot pārdomu pīpi. Krūmiņš piedāvā, Leimanis – piekrīt, liecinieku nav, vīri apmainās ar nodomu rokasspiedienu… Sākotnējais sastāvs tika sapulcināts, lai ierakstītu dažas Jāņa Krūmiņa dziesmas. “Un uzreiz neliela atkāpe… Grupas “Apvedceļš” rašanās un parādīšanās pie Latvijas mūzikas apvāršņa nekad un nepakam nav bijusi saistīta ar Smiltenes grupām “Kaimiņi” un “Sestā jūdze”. Jebkura līdzība ar mūsu Smiltenes kolēģiem ir nejauša un netiek apzināti kultivēta. Grupa “Apvedceļš” ir, bija un būs patstāvīgs, muzikāli radošs projekts,” uzsver mūziķi.
Tolaik grupas sastāvā muzicēja Armands Leimanis, Andis Mincis, Jānis Krūmiņš, Inese Austruma un Aigars Nords, un jau 2001.gada nogalē ar mūzikas izdevniecības “Gailītis G” atbalstu klajā nāca grupas pirmais albums “Sievietēm jaukām” ar 14 dziesmām.
Pašreiz grupā muzicē: Jānis Krūmiņš (vokāls, akustiskā ģitāra), Armands Leimanis (bass), Edžus Podnieks (solo ģitāra), Raimonds Baltiņš (taustiņi) un Artis Avotiņš (sitaminstrumenti).
