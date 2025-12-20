Bērnu “dalīšana” pēc šķiršanās turpmāk būs daudz vienkāršāka, tā lēmusi Saeima 0
Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā un Notariāta likumā, kas nodrošinās, ka vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem laulības šķiršanas gadījumā iegūst juridiski saistošu spēku un ir tieši izpildāma bez nepieciešamības vērsties tiesā.
Likumprojektu anotācijā skaidrots, ka tas tiek panākts, paredzot šādu vienošanos apliecināšanu notariālā akta formā, kas ļauj to izpildīt piespiedu kārtā, ja kāda no pusēm vienošanos nepilda.
Likumprojekts risina problēmu, ka līdz šim šādas vienošanās, lai arī formāli pastāvēja, nebija izpildāmas bezstrīdus kārtībā, kas bieži vien noveda pie tiesvedībām, kurās bērns tika iesaistīts kā strīda objekts, radot viņam emocionālu slodzi, skaidro likumprojekta autori no Tieslietu ministrijas.
Ar grozījumiem tiek stiprināta bērna tiesiskā aizsardzība, jo tiek novērsta nepieciešamība bērnu pakļaut neskaitāmām procesuālām darbībām, piemēram, psiholoģiskām izpētēm vai paralēliem procesiem dažādās institūcijās.
Zvērināts notārs šajā procesā darbojas kā neitrāla persona, kas palīdz pusēm vienoties un nodrošina, ka vienošanās ir skaidra, saprotama un juridiski korekta. Ja notārs konstatē strīdu starp pusēm, laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā nav pieļaujama. Tādējādi likumprojekts ne tikai vienkāršo procesu, bet arī stiprina tiesiskumu un bērna labākās intereses, skaidrots anotācijā.
Noteikts, ka grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. martā.