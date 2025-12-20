Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto. pexels-cottonbro

Bērnu “dalīšana” pēc šķiršanās turpmāk būs daudz vienkāršāka, tā lēmusi Saeima 0

LETA
10:45, 20. decembris 2025
Ziņas Latvijā

Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Civilprocesa likumā un Notariāta likumā, kas nodrošinās, ka vienošanās par bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām un uzturlīdzekļiem laulības šķiršanas gadījumā iegūst juridiski saistošu spēku un ir tieši izpildāma bez nepieciešamības vērsties tiesā.

Kokteilis
Šīs 5 horoskopa zīmes ir vislielākās intrigu vērpējas un svēti tic sazvērestībām
TV24
“Cik ilgi mēs ļausim mūsu augstskolām, sēžot zem NATO lietussarga, šādā veidā pelnīt?” Bērziņš norāda uz bezjēdzībām valstī
RAKSTA REDAKTORS
“Ļoti negodīgi ir sadalīts valsts ģimenes pabalsts – ar ko divi bērni atšķiras no viena?” mamma Māra izgaismo pretrunu likumos
Lasīt citas ziņas

Likumprojektu anotācijā skaidrots, ka tas tiek panākts, paredzot šādu vienošanos apliecināšanu notariālā akta formā, kas ļauj to izpildīt piespiedu kārtā, ja kāda no pusēm vienošanos nepilda.

Likumprojekts risina problēmu, ka līdz šim šādas vienošanās, lai arī formāli pastāvēja, nebija izpildāmas bezstrīdus kārtībā, kas bieži vien noveda pie tiesvedībām, kurās bērns tika iesaistīts kā strīda objekts, radot viņam emocionālu slodzi, skaidro likumprojekta autori no Tieslietu ministrijas.

CITI ŠOBRĪD LASA
FOTO: Arī tev var paveikties noķert svētku sajūtu – izbrauc ar “Pasta svētku vilcienu”
“”Gors” sakarā. To nevajadzēja nemaz celt. Tas bija īstais risinājums jau sākotnēji.” Soctīkli ir skarbi par Latgales kultūras Mekas problēmām
“Starlink” satelīts izšķīdis gabalos “anomālijas” dēļ. Brīdinājums – tas drīz gāzīsies!

Ar grozījumiem tiek stiprināta bērna tiesiskā aizsardzība, jo tiek novērsta nepieciešamība bērnu pakļaut neskaitāmām procesuālām darbībām, piemēram, psiholoģiskām izpētēm vai paralēliem procesiem dažādās institūcijās.

Zvērināts notārs šajā procesā darbojas kā neitrāla persona, kas palīdz pusēm vienoties un nodrošina, ka vienošanās ir skaidra, saprotama un juridiski korekta. Ja notārs konstatē strīdu starp pusēm, laulības šķiršana bezstrīdus kārtībā nav pieļaujama. Tādējādi likumprojekts ne tikai vienkāršo procesu, bet arī stiprina tiesiskumu un bērna labākās intereses, skaidrots anotācijā.

Noteikts, ka grozījumi stāsies spēkā nākamā gada 1. martā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Sirmā šķiršanās”: vecāku šķiršanās laupa pieaugušiem bērniem viņu pašu attiecības vai pat laulību
Veselam
Kāpēc pāri šķiras pēc gadiem ilgas kopdzīves: 10 biežākie iemesli
Kokteilis
Attiecību slepkavas: 5 ikdienišķas lietas, kas bieži noved pie sāpīgas šķiršanās
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.