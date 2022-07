Publicitātes foto

Daudzi ārsti iesaka veikt regulāras pārbaudes, pat ja nekas jūs netraucē. Galu galā dažas slimības ilgu laiku var attīstīties pilnīgi asimptomātiski. Proktoloģiskās slimības nav izņēmums. Nav absolūti nepieciešams baidīties un kautrēties no proktologa. Pirmkārt, ārstam jūs pirmām kārtām esat pacients, kuram nepieciešama medicīniskā palīdzība. Un nav svarīgi, vai tu esi vīrietis vai sieviete. Otrkārt, mūsdienu aprīkojums ļauj nesāpīgi diagnosticēt un ārstēt.

Lai labāk izprastu šīs delikātās tēmas īpatnības, mums palīdzēja Fortemed medicīnas centra proktologs Sergejs Šapovalovs.

Paskatīsimies, kam ir risks saslimt ar proktoloģiskām saslimšanām un kam proktologa apmeklējumam jābūt obligātam pasākumam:

• grūtnieces un sievietes, kas nesen dzemdējušas

• vīrieši un sievietes pēc 45 gadiem

• cilvēkiem ar lieko svaru

• “sēdošu, stāvošu” profesiju pārstāvji

• cilvēki, kas strādā ar lieko svaru, sportisti

• junk food mīļotājiem

• cilvēki, kas piekopj mazkustīgu dzīvesveidu

• veikta operācija taisnās zarnas rajonā

• kam ir iedzimta nosliece uz proktoloģiskām slimībām

• hormonālo kontracepcijas līdzekļu lietošana vai caurejas līdzekļu ļaunprātīga lietošana

• praktizējot anālo seksu

Simptomi, kuru gadījumā nekavējoties jākonsultējas ar proktologu.

Sāpes un diskomforts tūpļa un taisnās zarnas rajonā. Nepatīkamas sajūtas var būt pastāvīgas vai rasties, piemēram, ejot, ilgstoši sēžot vai pēc defekācijas.

• dedzināšana un nieze tūpļa rajonā. Var būt pastāvīga vai parādīties kādu laiku

• dažādi izdalījumi no taisnās zarnas. Asins, gļotu, strutas parādīšanās uz tualetes papīra, apakšveļas vai izkārnījumiem ir ļoti nopietns un bīstams simptoms

jebkuru izmaiņu vai jaunveidojumu parādīšanās tūpļa rajonā. Tas ietver apsārtumu, izciļņu, čūlu, abscesu parādīšanos. Pat ja tie jums neizraisa sāpes, jums nevajadzētu gaidīt, ka tās spontāni pazudīs

• estētiskās izmaiņas tūpļa atverē. Jebkuras papilomas, kondilomas, plaisas, bārkstis var norādīt uz jebkādu slimību klātbūtni vai izraisīt to attīstību

• problēmas, kas saistītas ar defekāciju. Caureja, aizcietējums, bieža vai otrādi reti izkārnījumi, fekāliju nesaturēšana, gāzes, viltus vēlmes izkārnīties parādīšanās ir simptomi, kas var liecināt par proktoloģisku slimību klātbūtni

• izeja uz hemoroīdu ārpusi. Noapaļota veidojuma vai tūpļa pietūkuma parādīšanās ir viens no svarīgākajiem simptomiem, kas norāda uz hemoroīdu klātbūtni, ko nekādā gadījumā nevajadzētu ignorēt

• traumas anorektālajā reģionā. Jebkuri griezumi, sasitumi un citi tūpļa, zarnu vai tās audu bojājumi prasa tūlītēju proktologa vizīti

• svešķermenis taisnajā zarnā. Svešķermeņa iekļūšana taisnajā zarnā, kas nevar iziet dabiski, var notikt pilnīgi dažādu iemeslu dēļ. Droši meklējiet palīdzību pie proktologa.

Ja esat konstatējis vismaz vienu no uzskaitītajiem simptomiem, lūdzu, pierakstieties pie proktologa.

Savlaicīgi vēršoties pie ārsta, izglābsi sevi no dažādām slimības komplikācijām un sekām.