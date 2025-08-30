TESTS. Izvēlies krēslu, kurā sēstos, un gatavojies pārsteidzoši precīzam savas personības aprakstam 0
Iedomājies situāciju – tu ienāc sapulču telpā, kur priekšnieks jau sēž galda galā. Visi pārējie krēsli ir tukši. Kurā vietā tu apsēstos?
Šis krēslu tests, kas publicēts The Minds Journal, ir viens no tiem interneta hitiem, kas izklaidē, bet vienlaikus arī liek aizdomāties par to, kā jūtamies dažādās situācijās un kā raugāmies uz varas dinamiku. Galvenais ir uztvert to kā izklaidējošu eksperimentu, nevis psiholoģisku diagnozi.
Lai gan šādi testi nav zinātniski pierādīti, tajos izmantoti psiholoģijas principus, lai jautrā un viegli uztveramā veidā parādītu mūsu uzvedības un domāšanas tendences.
Ja izvēlējies 1. krēslu, tas nozīmē, ka tevi piesaista tuvums autoritātei. Tu esi stratēģisks sabiedrotais, lojāls atbalstītājs, kas respektē hierarhiju un labi jūtas, darbojoties vadītāja paspārnē. Iekšējā balss saka: “Es esmu tepat, gatavs stāties vadībā, ja būs nepieciešams.”
Ja tev šķita piemērotāks 2. krēsls, tas liecina, ka tu esi tas, kurš labprāt vēro no malas un tiecas pēc harmonijas. Tu labprāt sadarbojies, iesaisties, kad tas ir vajadzīgs, bet paliec savā komforta zonā. Tava iekšējā balss saka: “Es piedalos, bet vienlaikus redzu lietas arī no malas.”