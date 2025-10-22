VIDEO. Vilciena pasažieri sastopas ar trim netipiskām “ceļotājām”, kuru dēļ nākas izlaist nākamo reisu 0
Vācijas pilsētā Ķelnē policijai nācies risināt neparastu gadījumu: vietējā vilciena mašīnists, sasniedzot galastaciju, pamanīja, ka pirmajā klasē joprojām “sēž” trīs pasažieres – taču tie nebija cilvēki, bet vistas.
Vilciens S6 bija ceļā no Esenes, un, kad tas ieradās galastacijā, mašīnistu pārsteidza redzētais – trīs vistas omulīgi knābāja salmu kārtu, kas tām pat bija izkaisīta uz vagona grīdas.
Nav zināms, vai putni vienkārši tika pamesti, vai kāds tos tiešām atstāja vilcienā. Policija vistas nodevusi dzīvnieku aizsardzības dienestiem, bet vilcienam nācās iziet pamatīgu tīrīšanu, kā dēļ tas izlaida nākamo reisu.
Vācijas federālā policija meklē vainīgo par sabiedriskā transporta piesārņošanu un pārskata videonovērošanas ierakstus, lai noskaidrotu, kas un kā vilcienā ielaidis vistas.
No amizantā brauciena pasažieri dalījušies ar video sociālajos tīklos.
“Deutsche Bahn” preses dienests ironiski atzina – “tas noteikti nebija pasažieru sastāvs, ko bijām gaidījuši”.