“Pusdienas nelabi smakoja un bija neēdamas!” Trons atklāj “šausmu stāstus” no Rīgas skolām 1
TV24 raidījumā “Saimnieks. Zeme. Valsts” biedrības “Zemnieku Saeima” valdes loceklis Mārtiņš Trons vērtēja vietējo lauksaimnieku iesaisti skolu ēdināšanā un norādīja uz būtiskām problēmām.
“Es teiktu, ka sistēma kopumā turpina pieklibot. Mēs redzam, ka ir ļoti liela interese no dažādiem ārvalstu ēdinātājiem tikt iekšā tīklos un ēdināt bērnudārzus un skolas. Bieži vien ir situācija, ka viņi neizvēlas vietējo produktu,” sacīja Trons.
Arī vietējie ēdinātāji grēko. Tad, kad viņiem vajag savākt nepieciešamos punktus, lai uzvarētu konkursā, tad viņi ir klāt pie lauksaimnieka, korporatīva vai vietējā ražotāja un prasa apliecinājumu un izziņu, lai varētu sasniegt nepieciešamos punktus. Bet tad, kad uzvar konkursā, pēkšņi izrādās, ka no vietējā ražotāja vai lauksaimnieka to produktu neņem un pēkšņi parādās citi produkti, uzsvēra Trons.
Ir aktīvi jāstrādā gan PVD, gan arī pašas mācību iestādes vadībai ir jāpieskata tas, kas notiek un arī pašiem vecākiem. Principā mums tā sistēma pieklibo. Spilgts piemērs ir tas, kas nesen notika Rīgas pašvaldībā, kur ēdinātāji savā starpā karoja, piebilda Trons.
“Viens paziņa stāstīja, ka viņa puika otrajā septembrī aizgāja uz skolas ēdnīcu. Bija nomainījies ēdinātājs, ne uz Latvijas, bet uz vienas citas valsts izcelsmes, un tas ēdiens bija neēdams. Nelabi smakoja, un bērni atteicās ēst,” stāsta Trons.
Ir daudz vēl pie tā visa jāstrādā. “Jāmāca jaunā paaudze, kā pareizi ēst, un es teiktu, ka arī vecākiem mājās ir jāpiedomā pie tā, kas notiek gan skolās, gan bērnudārzos, gan arī par to, ko bērns ēd mājās,” norādīja Trons.