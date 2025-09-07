Mārtiņš Trons par ēdināšanu izglītības iestādēs: “Mēs esam sačakarējuši šo sistēmu” 0
TV24 raidījumā “Saimnieks.Zeme.Valsts” Mārtiņš Trons, biedrības “Zemnieku Saeima” valdes loceklis kritizēja, kā Latvijā tiek organizēti ēdināšanas iepirkumi skolās un bērnudārzos. Viņš norādīja, ka citās nozarēs, veicot iepirkumus, tiek vērtēta kvalitāte un tehniskie kritēriji, bet bērnu pusdienas pārsvarā tiek iepirktas pēc lētākās cenas principa.
“Tad, kad mēs pērkam NBS iepirkumā militāro tehniku, tad mums nav lētākais iepirkums. Tad, kad mēs pērkam valsts vai pašvaldību iestādēm mašīnas, tad arī nevinnē tie lētākie brendi, jo ir kaut kādi kritēriji un nosacījumi. Tad, kad mēs ēdinām bērnus, tad ir lētākais iepirkums,” norādīja Trons.
Viņa ieskatā tas tiešā veidā ietekmē to, kas nonāk uz skolēnu šķīvjiem. Rezultāts esot pavisam skaidri redzams – ēdienkarte bieži vien sastāv tikai no pavisam niecīgas porcijas: “Ir uzlika karote ar kartupeļu biezenīti un viens cīsiņš.”
Pēc Trona teiktā šādā situācijā nav brīnums, ka bērni bieži atsakās ēst skolas ēdnīcā un meklē iespējas paēst citur. Viņš atgādināja, ka agrāk ēdināšanu nodrošināja pašvaldības, un tas radīja pavisam citu rezultātu – ēdnīcās strādāja vietējie cilvēki, kas paši iegādājās produktus un gatavoja ēdienu. Tas nodrošināja lielāku uzticību un arī kvalitāti. Tagad, kad tirgū dominē lieli uzņēmumi, bieži vien produktu kvalitāte ir apšaubāma.
“Vinnē lielās firmas, vietējie netiek līdz iepirkumiem,” norādīja Trons. Lielākā problēma, viņaprāt, ir tā, ka šie lielie uzņēmumi produktus bieži importē no citām valstīm, un to izcelsme ne vienmēr esot skaidra: “Tā izcelsme ir bieži vien tāda interesanta un dīvaina.”
Runājot par ēdināšanas kvalitāti slimnīcās, Trons pieminēja arī bažas par P. Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu. Viņš sacīja, ka dzirdējis negatīvas atsauksmes par iepriekšējo ēdinātāju: “Droši vien veselības inspekcijai un PVD tur būtu ko darīt.” Pēc viņa teiktā esot izskanējusi versija, ka ēdiens tur ticis gatavots sliktos apstākļos.
Trons uzsvēra, ka šajā jomā liela nozīme ir vadībai un kontrolei. Ja skolu vai slimnīcu vadība nepievērš uzmanību ēdinātāju darbam, tad arī situācija neuzlabojas. “Droši vien tas ir atkarīgs arī no vadības,” viņš sacīja. Tajā pašā laikā Pārtikas un veterinārais dienests nevarot pārbaudīt katru iestādi, tāpēc, viņaprāt, būtu nepieciešams stiprināt kontroli un palielināt PVD resursus.
Trons norāda, ka šobrīd Latvijā izveidotā iepirkumu sistēma pati rada problēmas, jo, taupot uz cenu, tiek zaudēta kvalitāte un pašu bērnu veselība: “Tā ir tā problēma, ka mēs esam sačakarējuši šo sistēmu.”