Foto: Napocska/SHUTTERSTOCK

Puse latviešu vismaz reizi gadā neveic vienas no nozīmīgākajām analīzēm







Vairāk nekā puse jeb 51% Latvijas iedzīvotāju pēdējā gada laikā nav veikuši D vitamīna analīzes, secināts zīmola “Vigantolvit” aptaujā, kas veikta sadarbībā ar pētījumu kompāniju “Gemius”.

Pēdējā gada laika D vitamīna analīzes ir veikuši 31% aptaujāto vīriešu un 59% sieviešu.

Pētījums liecinot, ka D vitamīna analīžu veikšanas aktivitāte ar gadu pieaug. Aktīvākie D vitamīna analīžu veicēji ir vecuma grupā no 55 līdz 74 gadiem, no kuriem 53% ir veikuši šādas analīzēs pēdējā gada laikā. Savukārt visretāk D vitamīnu analīzēs pēdējā gada laikā pārbaudījuši respondenti vecumā no 18 līdz 25 gadiem, no kuriem šādas analīzes veikuši 25% respondentu.

Aptauja neatklāj būtisku atšķirību D vitamīna analīžu veikšanā latviešu un krievvalodīgo respondentu vidū. Visbiežāk D vitamīna analīzes veic respondenti no Ventspils un Jūrmalas, bet visretāk – respondenti no Rēzeknes un Liepājas.