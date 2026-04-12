Putins bailēs trīc: ap viņa rezidenci vienā naktī pēkšņi parādās uzcelti 7 jauni torņi. Kam tie paredzēti? 0
Ap Kremļa vadītāja Vladimira Putina rezidenci Valdajā martā uzstādīti septiņi jauni pretgaisa aizsardzības torņi.
Krievijas diktators pastiprina drošības pasākumus, reaģējot uz Ukrainas tālas darbības triecienu spēju pieaugumu. Kā ziņo “Radio Svoboda” krievu redakcija, 2026. gada martā ap Valdajas rezidenci vienlaikus uzbūvēti septiņi jauni torņi, kuros izvietotas pretgaisa aizsardzības sistēmas “Pancirj-S1”. Tie ir pašgājēji zenītraķešu un lielgabalu kompleksi, kas paredzēti objektu tuvai aizsardzībai.
Visu torņu būvniecība sākta vienā dienā – 17. martā.
Šobrīd rezidenci kopumā aizsargā jau 27 dažādas pretgaisa aizsardzības iekārtas. Žurnālisti norāda, ka sistēmas izvietotas divos aizsardzības lokos – lielākā un mazākā diametra.
Drošības pastiprināšana, visticamāk, saistīta ar Ukrainas spēju attīstību veikt triecienus lielos attālumos. Valdajas rezidence atrodas aptuveni 650 kilometru attālumā no Ukrainas robežas, un Kijivai jau ir ieroči, kas spēj sasniegt šādu distanci.
Iepriekš pētnieciskie žurnālisti arī noskaidrojuši, ka rezidencē bieži uzturas Alina Kabajeva, kuru uzskata par Putina mīļāko un viņa bērnu māti.