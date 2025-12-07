Putins pavēlējis izveidot “drošības zonu”: Slaidiņš skaidro, ko tas nozīmē 0
Jānis Slaidiņš, NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks, TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”, atklāj, ka Putins pavēlējis izveidot “drošības zonu”.
Kamēr ASV prezidents Donalds Tramps uzsver, ka situācija ir kontrolējama un “viss būs labi”, Putins pavēlējis Krievijas bruņotajiem spēkiem izveidot “drošības zonu” gar ziemeļu robežu ar Ukrainu.
Slaidiņš skaidro, ka šī “drošības zona” attiecas uz nepieciešamību pārņemt kontroli pār trim Ukrainas pierobežas reģioniem – Harkivu, Sumu un Čerņihivu.
Majors norāda, ka šis pavērsums atklāj Kremļa nodomus un parāda Putina turpmākās stratēģiskās prioritātes. Putins situāciju kaujas laukā raksturojis kā “traģēdiju Ukrainas tautai”, kas saistīta ar Kijivas “zaglīgās huntas” noziedzīgo politiku.
Slaidiņš secina, ka šie ir spēcīgi vārdi un tie ļauj secināt, kāds būs gaidāmās Vitkofa vizītes rezultāts un kādā virzienā attīstīsies situācija frontē nākotnē.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām, ka ir aizvadītas ASV pārstāvju un Kremļa sarunas, kas ilga piecas stundas. Lai gan pie kompromisa tā arī neviens nav nonācis, ASV valsts sekretārs Marko Rubio nosaucis galveno strīda objektu miera sarunās starp Ukrainu un Krieviju un norādījis, kas noteiks kara iznākumu un tā beigu termiņus.
Pēc viņa teiktā, galvenais klupšanas akmens šobrīd ir neliela, bet stratēģiski svarīga teritorija, kas joprojām atrodas Ukrainas kontrolē. Runa ir par aptuveni 30 līdz 50 kilometru platību, kas veido ap 20% no atlikušās Doneckas apgabala daļas.
Tāpat Rubeo uzsvēris, ka ASV nevarēs bezgalīgi finansiāli atbalstīt Ukrainu, ja karš ievilksies gadiem ilgi. “Daži uzskata, ka mēs bezgalīgi finansēsim Ukrainu. Tā nav realitāte, un tā tas nebūs,” viņš sacīja.
Tāpat viņš norādīja, ka arī Krievijai nav resursu turpināt karu vēl četrus vai piecus gadus. Viņš atgādināja, ka kara sākumā Krievija bija okupējusi daudz lielāku daļu Ukrainas teritorijas, taču ukraiņi ir veikuši spēcīgus pretuzbrukumus un daudz atguvuši.