Raimonds Bergmanis par sadarbību aizsardzības jautājumos: Negribas sūkstīties, bet… Ieteikt







Līga Abakuka, TV24

“Man negribas sūkstīties, bet no 7 ministrijām uz izbraukuma sēdi, kurā tika apspriests tik ļoti nozīmīgais jautājums par Sēlijas poligonu, atbrauca vien 3 ministrijas,” TV24 raidījuma “Kārtības Rullis” ikmēneša raidījumā par Valsts aizsardzību un drošību savu sašutumu par valdības sadarbību pauda Raimonds Bergmanis, aizsardzības ministrs (2015-2019), Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs.

Reklāma Reklāma

Bijušais aizsardzības ministrs gan nenoliedz, ka sadarbība ir krietni uzlabojusies, taču pie tās būtu daudz vairāk jāpiestrādā, jo Sēlijas poligona gadījumā ir jāsaprot, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums ne tikai Valsts aizsardzības ziņā.

“Pēdējos gados mēs daudz runājam par visaptverošo valsts aizsardzību, kas ir iekšā visos valdības dokumentos, bet, nu, nesokas tik viegli. Kā piemērs, man gan negribas sūkstīties, bet, nu, sanāks – kad mēs no aizsardzības komisijas lūdzām, saprotot Sēlijas poligona nozīmīgumu visam šim reģionam, rīkojot izbraukuma sēdi, diemžēl uz to no septiņām ministrijām atbrauca tikai trīs – veselības, satiksmes un finanšu ministija”. Bergmanis raidījumā uzsvēra, ka šis jautājums attiecas uz visām ministrijām – veselības, finanšu, izglītības, iekšlietu u.t.t.